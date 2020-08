-Lloren lo que lloren R.M.P. y A.A.R., lo de Cateriano al parecer no ha sido mucho más que simple química: no es el rey de la simpatía. ¡Hasta recuerda a su simpatiquísimo padrino Vargas Llosa! Eso fue lo principal en su baloteo, además de otros factores (el ministro Benavides, su protagonismo, se mandó un discurso larguísimo, enfatizó demasiado en lo económico, su pasado humalista y de ‘antis’, se percibió como que ‘choleaba’ –durante y después– al Congreso, etc.). “¡Cateriano 2021!”, llegó a alucinar R.M.P. En cambio, Martos no les cayó así de pesado a los irresponsables: habló corto, se centró en la salud y no se metió mucho a perorar de economía (también pesó que es militar y que era muy rochoso rechazar otro premier). Así de tonto y sencillo fue todo. Moraleja: estudia muy bien a tu auditorio antes de hablar. Igual, me temo que se van a bajar al ministro Benavides. ¡Está muy pedido!

-Como bien escribió ayer Francisco Cohello en Correo, la Fiscalía no es tan implacable y mediática con el “Club de la Raqueta” de Vizcarra como con otros. Tampoco la mayoría de medios lo es, añadiría.

-Donde ahora mismo está pegando muy fuerte la pandemia es en Colombia: ya pasó a Chile en el desgraciado rating mundial de infectados y le está pisando los talones a nuestro país, que está tras Brasil y México. ¡Cinco países latinoamericanos aparecen ahora entre los diez primeros afectados del planeta! Bueno, es que la contabilización minuciosa en África es casi inexistente, salvo Sudáfrica, y allí la peste debe estar aun peor. La plaga también está empeorando muy rápido en Argentina, mientras que el número de infectados por cada millón es muy alto en Panamá.

-Hago votos por el pronto restablecimiento de nuestro exalcalde Castañeda. Ojo, el ‘Mudo’ se internó en el Seguro Social, no en una clínica privada. ¡Tipo coherente!

-PD.: Ya solo faltan 349 días