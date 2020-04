El futuro después del coronavirus

Las crisis son oportunidades. Una frase que se repite hoy entre esperanza e incertidumbre; un lugar común que nos permite mirar el futuro. El mundo cambió para siempre. El mundo está detenido en una transición hacia lo desconocido. El mundo luego de la cuarentena comenzará a ser otro, brutalmente diferente. No sé a qué mundo llegaremos cuando termine todo esto, pero no será el mismo de antes. Y el Perú, inevitablemente, empieza a ser remolcado por la ola.

La educación del mundo habrá cambiado para siempre. La distancia y la tecnología dictarán el método. En el Perú, los colegios viven una transformación inimaginable. Los estudiantes viven la crisis que no habían vivido. Los profesores echan mano de las crisis pasadas para triplicar sus esfuerzos. Nada como esta crisis para que los niños aprendan, como nunca antes, la importancia del contacto personal; la vida más allá de un teléfono. Este acervo no se lo quita nadie. Los niños no están perdiendo el tiempo, están aprendiendo lo que jamás se les enseñó; la educación en estado puro.

En el caso de los colegios privados, los grandes podrán migrar a la digitalización. Algunos medianos, y casi todos los pequeños, pueda que estén ante la quiebra; el Estado podrá absorverlos y engrandecer la educación pública. La rápida reacción del Ministerio de Educación al crear plataformas de educación digital —contenidos en Internet, radio y TV— ha demostrado una solidez que no se le había visto en todo lo que el Perú lleva de nación.

Esta crisis es un aprendizaje y una lección. Nunca la educación y la salud fueron tan protagonistas; hoy vemos lo abandonadas que las tuvimos. Hay futuro. Las tablets llegarán a los niños para quedarse, pues tienen todo lo que un estudiante necesita sin llevar una pesada mochila. Las crisis son oportunidades.

