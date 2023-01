Si una pelea está perdiendo el Perú en estos momentos, esa es la mediática. Y sobre todo en la exterior; eso básicamente porque el 90% de corresponsales en el Perú son rojos. Ejemplos: el diario caviaronazo gringo New York Times subtitula “Lo que pasó ayer fue realmente una masacre”, en su nota sobre Perú, recogiendo una frase de una activista zurda de estas de derechos humanos. En El País, de España, escribe ahora un Renzo Gómez (también periodista deportivo). Si bien este Gómez es bastante mejor que su inefable antecesora Jacqueline Fowks, ayer escribió, con bastante ligereza, que “mientras el Ejecutivo no decrete un alto al fuego, Perú se seguirá desangrando”. ¡Está loco! ¿Un “alto al fuego”, cual guerra? Los uniformados solo disparan cuando estas turbas salvajes se desbordan. Es más, el error del policía asesinado fue no haber cogido su fusil contra quienes se le venían encima (igual como ocurrió en la estación de Petroperú durante “el Baguazo”). A Univisión de Miami (los amigotes de la Ospina) no se le ocurre mejor idea que entrevistar sobre Perú a Javier Maza, un rojito medio que reside por allá. Paola Ugaz, la que es increíblemente la corresponsal roja del añejo diario madrileño de derechas ABC, entrevista solamente a un rojito desconocido llamado Omar Coronel, quien le suelta el típico palabreo “progre” que distorsiona todo como si Boluarte fuera una fascista, mientras que la TV alemana de la DW acude a un Raúl Tecco de la Ebert, que habla de una violencia policial que “evidencia odio y racismo, porque casi todos los muertos son de ascendencia andina y de origen indígena” (¡Claro, en Juliaca y Ayacucho no son teutones o africanos, dummy!).

A nivel local, la palma se la lleva el resentido social de César Romero, reportero de La República, que afirma que la élite blanca busca exterminar al “serrano” por elegir a Castillo… ¿Y nuestras embajadas en el exterior por qué no responden nunca a estas falacias?