Las últimas investigaciones de la Fiscalía en el norte del país han puesto en la mira a algunos congresistas de la República. Perú21 informó que el próximo mes, el fiscal Carrasco solicitará a la Fiscalía de la Nación que abra indagación preliminar a los parlamentarios Héctor Becerril (Fuerza Popular), Javier Velásquez Quesquén (Apra) y Clemente Flores (PpK), por sus presuntos vínculos con la organización delictiva Los Temerarios del Crimen.

No es la primera vez que el fiscal chiclayano recurre a la Fiscalía de la Nación para informar sobre imputaciones concretas a parlamentarios. En setiembre de 2018, Carrasco llegó a Lima para entregar personalmente la carpeta fiscal 39-2018 al entonces titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, en busca de que inicie las investigaciones, dado que, por tratarse de personajes con inmunidad, no podía hacerlo él. En este expediente fueron incluidos Becerril, Velásquez Quesquén y la parlamentaria Marisol Espinoza (APP), por su supuesta relación con Los Wachiturros de Tumán, que tiene como principal investigado al ahora preso ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo.

Sin embargo, la respuesta de Chávarry fue un vergonzoso silencio. Decidió encarpetar el expediente y no hacer ningún pronunciamiento. Tras la salida de Chávarry, será ahora la fiscal Zoraida Ávalos la que decida el futuro de estas dos investigaciones. Cuando ella asumió el cargo de fiscal de la Nación, aseguró que el combate contra la corrupción será “sin tregua”.

Ahora tiene en sus manos cómo demostrarlo. La inmunidad parlamentaria ata de manos a los fiscales provinciales y requieren, por ello, que la máxima instancia determine la apertura de las indagaciones para conocer la verdad. En el caso de Los Wachiturros de Tumán, la Fiscalía señala que Becerril le facilitó a Oviedo la administración de la azucarera Tumán a través de la declaración del estado de emergencia. Mientras que a Velásquez Quesquén y a Espinoza, los acusa de haber impulsado la Ley de Protección Patrimonial a cambio de dinero. En cuanto a Los Temerarios del Crimen, testigos señalan que Becerril se habría encargado de conseguir presupuesto para las obras que ejecutaría el ex alcalde de Chiclayo David Cornejo, sindicado como cabecilla de la red, a cambio de “diezmos”. Flores, en tanto, es cuestionado por promover un acuerdo con el ex burgomaestre para el financiamiento de una candidatura de PpK en Chiclayo.

Los legisladores mencionados han proclamado su inocencia. Es la Fiscalía de la Nación la única instancia que puede a esclarecer las denuncias en esta etapa. Esperamos que, esta vez, las decisiones no duerman en algún escritorio del Ministerio Público.