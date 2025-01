Inversión privada y crecimiento económico

La proyección de crecimiento para 2025 fluctúa en torno a 3%, cifra insuficiente para aumentar el empleo y reducir la pobreza, que se ubica entre 28% y 29% de la población. No hay duda en el objetivo de disminuir la pobreza para regresar, al menos, a los niveles previos a la pandemia, que giraban en torno a 20%. Toda la evidencia empírica muestra que un mayor crecimiento económico baja la pobreza. Basta con ver la historia del Perú desde que existen datos, así como la de cualquier economía. La pregunta pasa a ser: ¿y cómo logramos un crecimiento de alrededor de 4% o 5% de manera sostenible para lograrlo? Respuesta: con aumentos de la inversión privada.

Veamos unos datos. En 2003 la pobreza era mayor de 50%. La economía peruana creció 6% en promedio, entre 2003 y 2011, y la pobreza se redujo a 21%; cierto que fue impulsada por el aumento del precio de los metales, pero, si no hubiera habido inversión minera, ese crecimiento no habría sido posible.

La inversión total puede ser privada o pública; la primera representa 80% del total de la inversión, mientras que la segunda solo 20%. Esto significa que de cada 10 soles que se invierten, 8 los hace el privado y 2 el sector público. Ambas son importantes, pero solo la privada mueve la aguja del crecimiento.

¿Y cómo le ha ido a la inversión privada? En 2022 cayó 0.5%, en 2023 volvió a caer, pero esta vez en 7.3%, mientras que en 2024 creció apenas 2.3%. En esas condiciones es imposible crecer más de 3% que, al contrario, dado el comportamiento de la inversión privada, es una cifra alta.

¿Y de qué depende la inversión privada? Pues de las expectativas, que son creencias que tienen los inversionistas (desde el más pequeño, con un pequeño puesto de golosinas, hasta una empresa minera) respecto del futuro del país. Si se espera que la economía mantendrá las reglas de juego y el entorno será estable, entonces la inversión aumenta. Sorprendentemente, las expectativas son más relevantes que la tasa de interés. Es aquí donde entra el entorno político e institucional. En un contexto de credibilidad casi nula en las instituciones del Gobierno (Ejecutivo y Legislativo), es difícil pensar que la inversión pueda aumentar de manera significativa.

A veces no se entiende que ni la inversión ni el empleo crecen por decreto. La inversión es una decisión y quien la hace es porque espera vender. Imagine un pequeño negocio; ¿no es verdad, acaso, que quien lo pone arriesga, pero lo hace porque espera vender? No se puede negar esta realidad. Puede tener éxito o no. Es parte del funcionamiento de la economía y es similar a cualquier decisión que tomamos en nuestras vidas. Pero, si el panorama se ve sombrío, el asunto se complica.

Un ejemplo lo aclara. Imagine que va en un automóvil por una carretera a 80 kilómetros por hora. De un momento a otro, baja una niebla que no permite ver más allá de dos metros. ¿Qué haría? Pues baja la velocidad y avanza más lento. Eso pasa con la economía ahora: la niebla equivale a la incertidumbre política y la velocidad del auto, a la inversión. Hay que disipar la niebla. Eso pasa por mejorar el entorno, en especial, político. Es la única forma de aumentar la inversión y, por ende, el crecimiento. Luego, crecerá el empleo y bajará la pobreza. Perú, para volver a crecer, necesita antes volver a creer.

