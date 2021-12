Ayer recibí la llamada de 2 empresarios peruanos que, como yo, cuentan con su empresa –sede principal en Lima– pero están muy interesados en iniciar operaciones en Uruguay. Días antes me enteré de que 2 de los mejores abogados de mi generación, van a España; 3 amigos acaban de expandir sus operaciones a Panamá, y así, podría describir decenas de casos de talentos y empresas, que hemos decidido estar yendo y viniendo del Perú, apostando por nuevos horizontes.

En casi el 90% de los casos que he tenido conocimiento, de peruanos que buscan insertarse en mercados a nivel personal o empresarial, existen altos niveles de descontento respecto al apoyo que reciben tanto de la Cancillería Peruana (Embajadas, Consulados) tanto como de las oficinas comerciales de Promperú del Ministerio de Comercio Exterior (Mincetur).

No los atienden, privilegian el apoyo a ciudadanos del país extranjero, los mantienen fuera de eventos y oportunidades de networking, entre varios de otros males. Quienes sufren ello no entienden cómo servidores públicos con altos salarios y beneficios no se abocan en establecer agendas y planes estratégicos que los potencien e inserten en nuevos mercados, y así también les permitan continuar su vínculo comercial y profesional con el Perú. Los profesionales peruanos estamos listos para competir con cualquier profesional del mundo.

A pesar de que este no es mi caso (tanto el embajador peruano en Uruguay, como el embajador uruguayo en Perú, son todo lo contrario a lo anteriormente descrito), el Estado peruano debería aprovechar esta “diáspora” de peruanos altamente calificados al extranjero, y convertir a estos en bisagras capaces de generar beneficios tanto para el país donde desean operar, como para introducir e incentivar el ingreso de capitales a nuestro país. La pelota está en la cancha de Cancillería y del Mincetur. Los jugadores blanquirojos, estamos listos.