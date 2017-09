Infraestructura, des pa cito (y ahí nomás)

El Foro Económico Mundial (WEF) acaba de publicar su Reporte Global de Competitividad, en el que seguimos estancados mientras otros avanzan. Jamaica nos acaba de pasar.

La infraestructura inadecuada es el cuarto factor más problemático para hacer negocios. En el “pilar” de infraestructura tenemos 10.9 sobre 20. En los peores subpilares tenemos 05.7 (ferroviaria), 08.6 (vial) y 08.9 (calidad de la infraestructura, en general).

Álvaro Quijandría sale de Proinversión tras 11 meses. El encargado de promover la inversión en infraestructura y minas no puede salir tan pronto. La reestructuración que propuso y lideró será su herencia. Proinversión trabaja tres procesos con la CAF, CII (BID) y CFI (BM). No es el mejor estándar, como no lo eran las consultoras (las Big Four). Menos lo eran los ex Proinversión alojados en ESAN y la UP.

El mejor estándar son los P3 (por PPP o APP en inglés) advisors integrales, consorcios liderados por bancos de inversión, o empresas que administran proyectos de ingeniería. Entre los bancos, los japoneses y franceses son líderes en financiamiento de proyectos. Es inaudito que no puedan hacer distinciones básicas como estas.

Para la reconstrucción debieron trabajar con empresas que administran proyectos, diseñan y supervisan. No construyen. No tienen que preocuparse por alienar a los constructores corruptos. Tampoco a los ministros, cuyos votos se necesitan en el gabinete, que diseñarían mucho más rápido y mejor.

Sí alienarían a los funcionarios de carrera que pretenden hacerlo bien sin las PMO. Es inaceptable que los damnificados esperen a estas pugnas de poder dentro del gobierno.¿Qué tenemos que hacer para tener asesores integrales A1? ¿Nos resignamos a que no se hagan PMO de primer nivel? Llevaron US$17 mil millones al roadshow. ¿Tampoco contratarán para el Plan Nacional de Infraestructura (MEF)? Vendrían acá si hicieran bien. Por 10 veces lo que llevaron al roadshow, que es la brecha de infraestructura.