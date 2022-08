Tras el final de Better Call Saul, al parecer las audiencias de Netflix todavía se quedaron con las ganas de más dramas legales. Y han logrado cumplir sus deseos con el nuevo éxito que se puede ver en la plataforma de streaming. Se trata de la serie Woo, una abogada extraordinaria.

La serie surcoreana narra la historia de Woo Young-Woo (Eun-bin Park), una joven con autismo que, a pesar de tener dificultades en situaciones sociales, ha logrado destacar en la Facultad de Derecho de su universidad. Tras culminar la carrera y graduarse, es contratada en una prestigiosa firma de abogados en Corea del Sur. En la ficción podemos ver que, a pesar de tener dificultades para relacionarse con sus nuevos compañeros y ser víctima de los prejuicios típicos de una sociedad conservadora, demuestra que con inteligencia y optimismo es posible avanzar en la vida y encontrar amigos verdaderos.

Cuando se anunció la serie, no fueron pocos los escépticos. Ello debido a las dificultades que podía acarrear representar a un personaje con autismo (si no está bien escrito, puede recaer en estereotipos falsos sobre la condición). Pero esas dudas se disiparon una vez que avanzaron los episodios. El guion llega a detallar bastantes momentos de la vida de Young-Woo, los cuales enriquecen al personaje, llegando a crear una imagen “más tridimensional” de la muchacha, además de enseñar a varios espectadores acerca de la realidad del autismo. No se trata de una discapacidad, sino otra manera de vivir la vida.

Ayuda bastante que el elenco termine siendo bastante carismático a pesar de las tristes experiencias que viven día a día, entre una sociedad prejuiciosa y delitos comunes vistos en corte. Eun-bin Park carga con completa dulzura y naturalidad, un papel que en otra actriz quizás se habría visto muy infantil. Por otro lado, su interés amoroso, Lee Jun-Ho (Tae-oh Kang), llega a complementarla y hacer creíble su romance. Los otros personajes llegan a fortalecer el círculo social de Woo, educándola sobre la vida.

Woo, una abogada extraordinaria resulta dulce y esperanzadora. No sorprende que el público se haya encariñado tan rápido con ella. Tras el fin de su primera temporada, los productores confirmaron que la segunda se grabará pronto. Enhorabuena.