¿Un indulto más?

En las vísperas de Nochebuena, los peruanos recibimos una noticia de magnitud nuclear: el actual presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, tomó la polémica decisión –tres días después de un intento de vacancia– de otorgar un “indulto humanitario” (IH) al ex presidente Alberto Fujimori, quien ya había cumplido 12 años y meses de pena. Como era de esperarse, este suceso dividió nuevamente a los peruanos.

¿Fue una decisión justificada? Veamos. Actualmente, Fujimori padece de cáncer, fibrilación auricular, hipertensión, gastritis hemorrágica y taquicardia. Por ello, en línea con el reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales, el ex presidente padecería de “enfermedades graves no terminales, en etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable”. Sin embargo, para algunos, esto puede no ser justificación suficiente.

En este contexto, el aporte del historiador Julio Núñez resulta oportuno para entender la naturaleza del IH en el Perú. Núñez analiza las características de las 285 gracias presidenciales de este tipo que se dieron entre 1980 y 2012.

Por un lado, en relación a los “fundamentos”, se puede apreciar que el 87% se basó en algún acta del INPE y el 8% en informes de algún centro de salud.

Por otro lado, en relación a las “enfermedades”, el 46% hizo referencia a enfermedades múltiples y el 21% a terminales. Finalmente, en relación a las “edades”, la persona más joven en recibir un IH tuvo 33 años y la mayor, 88 años, siendo el promedio 66 años.

En consecuencia, emociones aparte, el indulto de Fujimori está dentro de lo “usual”: (i) está debidamente documentado, (ii) su salud es delicada y (iii) su edad es mayor al promedio (79 años). Esta decisión puede no gustarnos y puede ser políticamente incorrecta, pero es legal y solo el presidente puede revertirla. Lo que esperamos es que esta decisión contribuya en algo a mejorar la muy golpeada gobernabilidad del país.