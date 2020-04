-Descaminada esta reciente “solución” del gobierno para liberar a los 2,700 presos por alimentos y descongestionar así cárceles en esta epidemia. Tienen que pagar e ir a un juez para que les libere. La mayoría de ellos, hoy menos que nunca, va a tener la plata. Y que el juez y el INPE les suelte toma meses. ¿Por qué no usaron la figura del indulto masivo? ¿Por qué no pueden hacer nada fácil?

-El esquema eléctrico peruano establece que un generador de luz no puede participar en la distribución de luz y viceversa. Pero se ha autorizado que una empresa generadora de origen chino adquiera Luz del Sur, con algunos “candados” que impedirían el conflicto de intereses. Probablemente, esos límites funcionarán, pero la ley es la ley y nunca debería ser perforada con excepciones. Si Sempra no consiguió otro comprador que no fuese un generador, pues es su problema y no del Estado peruano.

-Sorprende que los congresistas De Belaunde y Rocío SS, los bulliciosos activistas LGTB y los opinólogos “políticamente correctos” no protesten nunca en redes ante el empresario “progre” Rolando Toledo -dueño de los sitios web Útero de Marita y La Mula, como también afortunado monopolista del oneroso dominio “.pe” en el Perú con las compañías RCP y Yachay- por el uso reiterado en sus medios del sexista y gerontofóbico término despectivo “viejo lesbiano” (proviene de un meme idiota) cuando pretenden maletear a alguien. ¿En estos tiempos, tan ridículamente susceptibles, no se supone que tal es una “discriminación” doble, por sexo y edad? Me importa un comino, pero lo que sí me jode es el doble rasero de siempre. A un derechista como yo se le crucificaría en una, y con mucha razón, si tildase con un absurdo “anciana sodomita” (por buscar un símil cualquiera al “viejo lesbiano”) a Rolando Toledo o cualquier izquierdista. ¿Qué opinan De Belaunde y Rocío SS?