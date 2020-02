Por: Milagros Campos

Observando los resultados electorales del 26 de enero último, preocupa la tendencia respecto del ausentismo, voto blanco y nulo. Por ejemplo, respecto del voto blanco y nulo, los resultados que presentó ayer 50+1 en este diario muestran que solo en dos circunscripciones el partido con más votos obtuvo un número mayor a la suma de los votos nulos y blancos. En cinco circunscripciones esta suma supera el doble de votos del partido más votado. El informe preliminar de la misión de observación de la OEA señala que las causas de tal fenómeno pueden ser diversas e incluyen “votos de protesta, falta de interés, deficiencias en la capacitación del votante o mal diseño de la papeleta”. Alertan sobre el hecho de que las “complejidades del voto preferencial podrían ser un factor que aumente la cantidad de votos nulos”.

Otro problema es la disminución de la participación electoral, entre ausentes —los que no asisten porque no pueden— y el abstencionismo —los que deciden no ir a votar—. Si bien es legítimo que alguien decida no ir a votar, pues ejerce su libertad, es tarea del Estado y de los partidos explicar los efectos en el resultado. Por ejemplo, el hecho de que partidos con menor votación alcancen representación parlamentaria y que se agudice la desproporción entre el porcentaje de votos y de escaños. Con ello se altera el resultado y se afecta la representación política.

Mientras que hay factores que determinan un mayor ausentismo como el de peruanos en el exterior o el de las zonas rurales, el abstencionismo o el voto en blanco pueden reflejar desafección, apatía, desinterés, protesta o frustración. El Perú es uno de los pocos países en los que el voto es obligatorio, medida radical recomendada para mejorar la participación electoral. ¿Qué efectos tendría el voto facultativo en este contexto actual? Como señala Jaramillo (2019), en Chile, la última elección parlamentaria antes de la reforma que instala el voto facultativo en 2009, la participación fue de 87,67%, mientras que en las elecciones de 2013 fue solo de 49,35%.

Para mejorar la participación electoral y con ello darle mayor legitimidad al proceso, la Comisión de Reforma Política propuso contemplar el voto postal para peruanos en el exterior, el de los enfermos internados en centros hospitalarios, así como el de los que estuvieran privados de la libertad sin sentencia. Asimismo, se propuso pagar el día de trabajo a los miembros de mesa.