Indecopi y detectives internacionales para Petroperú

Tal como Telefónica del Perú (Movistar), la Universidad Garcilaso de la Vega, Doe Run y la aerolínea Viva Air han solicitado sendos procedimientos concursales ordinarios a Indecopi en distintos momentos (ver Gestión 26-02-25), la virtualmente quebrada Petroperú debe también seguir esa cuerda senda restructuradora. Dado lo absurdo de que el Perú siga destinando sus escasos recursos públicos a un barril sin fondo —en un contexto de déficit fiscal muy alto— y bajo la promesa del ministro Salardi de que el MEF que comanda ya no soltará más dinero como sus pródigos antecesores, Petroperú debe quedar bajo una junta de acreedores, quienes determinen si es exitosamente reestructurada (improbable) o ya directamente liquidada (esa deuda de varios miles de millones de dólares por la Refinería de Talara es impagable). Es ilusorio pensar que su actual titular Narváez va a revertir su situación actual, más aún si este comparte toda la nefasta filosofía de esa parasitaria casta burocrática que está enquistada en la empresa desde hace décadas. ¡Narváez ni siquiera quiere vender el edificio de San Isidro!

Dos puntos más que son importantes respecto a Petroperú es que el Estado no debe asumir el pago de los bonos emitidos (porque jamás se constituyó formalmente como garante de estos. Ministro que pague debe ir preso) e ir a una profunda investigación sobre la construcción de la nueva Refinería de Talara. Después de todo lo sucedido con las Interoceánicas y otras obras públicas, me cuesta creer que no haya habido nada de corrupción en una operación tan astronómicamente costosa a la vez que tan absurda. Como es un tema con muchas aristas en el exterior y una complejidad que no entenderían nuestros fiscales o congresistas, sería interesante contratar, con recursos que aportaría Petroperú, a una gran agencia investigadora del exterior, como Guidepost Solutions, Kroll, FTI Consulting, K2 Integrity, Smith Brandon International, Kreller Companies, Mintz Group o Andrews International.