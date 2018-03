Envalentonados por la lamentable columna de Mario Vargas Llosa en la que acusa al feminismo de pretender matar la literatura, un par de comediantes están lanzando la campaña #NoMatesElChiste, que busca acabar con una supuesta “excesiva sensibilidad” que esta vez estaría acabando con el humor.

Tal vez deban entender lo que parecía evidente. Cualquier manifestación artística o creativa que se hace pública es pasible de ser objeto de valoración y/o crítica de quien la observa. Criticar frontal y públicamente cierto tipo de humor, por ser machista, racista u homofóbico, no es censura, tampoco lo es recomendarle a tu entorno que no lo consuma. Si un humorista no está en capacidad de manejar la mala crítica, entonces que se dedique a otra cosa.

No tenemos la obligación de celebrar cualquier chiste para apoyar al humor. Si la gente no se ríe, no es culpa de las feministas, sino tal vez de que su humor es mediocre. Los tiempos están cambiando, ahora sí tenemos que hacernos cargo de lo que decimos. Asúmanlo.