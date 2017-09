Fátima Toche: No me culpes

Desde tiempos inmemoriales se culpa a las mujeres incluso de sus propias muertes a manos de terceros. Siempre hay un reproche, un “consejo” que ya no sirve de nada, un hubieras, un debiste o no debiste. En México, a Mara Castillo la asesinó un taxista que tomó a través de una aplicación supuestamente segura y la culpan por subirse al vehículo sola y tarde. Si a esta joven la hubieran matado en la vía pública, el reproche hubiera sido ¿por qué no tomó taxi? También intentan hacernos creer que los feminicidios o violaciones no disminuyen porque no denunciamos formalmente la violencia. Quienes sostienen eso, a veces el propio gobierno, desconocen –o no quieren ver– que, en gran número de casos, la violencia escala luego de la denuncia de las víctimas. Hasta el momento, las mujeres no tenemos una respuesta efectiva y eficiente ante la violencia de género.

Por favor, por el dios en el que crean o no crean, la culpa es de los feminicidas. ¿Cuántas muertes más se requieren para que entiendan?