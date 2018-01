Gracias al movimiento #MeToo, al que algunos hombres, con masculinidad frágil, llaman “cacería de brujas”, es que salió a la luz pública el caso de Larry Nassar, médico deportivo de la Federación de Gimnasia de Estados Unidos que abusó sexualmente de 156 mujeres, entre niñas y adolescentes.

Además de la ejemplar sentencia de 175 años de cárcel que se le impuso, resalta la brillante actuación de la jueza Rosemarie Aquilina, quien en la sesión de lectura de sentencia permitió que 150 de las sobrevivientes de Nassar puedan dar su testimonio públicamente y en presencia de su agresor, dándole un nuevo y mejor sentido a la administración de justicia. La reflexión pendiente es qué pasa con todas las autoridades deportivas, universitarias y el círculo cercano del perpetrador y las víctimas que, sabiendo que esto ocurría, no hicieron nada, prefirieron no ver o no creer, facilitando los monstruosos propósitos del médico. Ya es hora de ponderar social y judicialmente la sanción que estas personas merecen. Sin un entorno favorable, los agresores no lograrían hacer tanto daño.