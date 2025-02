Incompetencia con alas

La incompetencia política de las autoridades peruanas ha dado la vuelta al mundo. El medio estadounidense de finanzas Bloomberg ha dejado expuesta en un artículo la incapacidad de antiguas y actuales autoridades para conectar al que sería el aeropuerto más moderno de Sudamérica con la ciudad. La ausencia de autopista, puente y estación de tren ha dejado al nuevo terminal Jorge Chávez como una isla a la que solo se puede llegar volando y salir de la misma forma.

La esperada inauguración del gigante se postergó hasta tres veces debido a la demora en la construcción. Desde 2018, la concesionaria del aeropuerto, Lima Airport Partners, advertía que era fundamental llevar a cabo cuanto antes la construcción de los accesos para pasajeros, lo cual le corresponde al Ministerio de Transportes. Sin embargo, hasta el momento no se ha construido la autopista ni el puente Santa Rosa. E irónicamente, la estación ‘Aeropuerto’ del metro estará bastante más lejos del mentado aeropuerto.

Estos retrasos no solo afectarán a todos los pasajeros que tengan que llegar y salir de la nueva terminal, sino que dejará una pésima imagen del Perú en el extranjero. Sin duda esto reducirá el turismo que tanto aporta al país, un rubro que continúa golpeado tras la pandemia.

Es imperdonable que un país con un déficit de infraestructura y obras, y que requiere estabilidad para concluirlas, haya tenido a 15 ministros de Transportes y Comunicaciones en solo siete años. Y lo peor es que muchos de los que ocuparon esa cartera tenían graves cuestionamientos, cuando justamente lo que se requería era un gestor honesto. Uno de los cuestionados fue Edmer Trujillo, actualmente investigado y a quien el entonces presidente Martín Vizcarra mantuvo en el gabinete a pesar de tener muchos cuestionamientos en contra. De igual forma, durante el gobierno del presidente golpista Pedro Castillo se designó al ahora prófugo de la justicia Juan Silva. Y en un momento clave para el desarrollo de las obras del aeropuerto Jorge Chávez.

La crisis del principal aeropuerto del país no puede quedar impune. Le corresponde a la Contraloría y al Ministerio Público investigar cuáles fueron las causas de estas injustificables demoras, sobre todo cuando lo que más se requería era celeridad y transparencia.