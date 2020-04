El gobierno anunció que trabaja en un “impuesto de solidaridad” en línea con lo que han propuesto algunos líderes políticos y congresistas. Desde niño mi mamá me enseñó que la solidaridad es voluntaria, por lo que no entiendo este eufemismo. No existen solidarios obligados.

Estamos en una guerra y podríamos hablar de un “impuesto de guerra”, que se cobra a los que no la están peleando. ¿Pero esta no es una guerra que estamos peleando todos indistintamente de nuestra condición social, nivel de ingresos, edad y ocupación?

Funcionarios del gobierno indicaron que este impuesto se aplicaría a los que más ganan, lo que implica que sea sobre los ingresos, y mencionaron que esperan recaudar S/300 millones al mes. Para recaudar eso se requiere imponer cargas tributarias enormes a los pocos que generan ingresos por más de S/10,000.

Es evidente que el Estado no necesita imponer este impuesto ya que tiene los recursos para solventar los gastos comprometidos o en los que podría incurrir en los próximos meses. Además, como lo demostró hace unos días, tiene amplia capacidad de endeudamiento. Debió endeudarse por más de US$3,000 millones, aprovechando la gran demanda y las bajas tasas.

Si después de la guerra, que estoy seguro terminará pronto y de la que saldremos triunfadores, necesitamos mayores impuestos para restablecer nuestra fortaleza fiscal, hagámoslo, pero no mezclemos las cosas e impongamos un impuesto a los que estamos combatiendo, que somos todos, y en un momento en que todos estamos siendo afectados. Evitemos generar más daño innecesariamente. Agradezco el aporte de un gran amigo en la redacción de este artículo, que nació de una interesante conversación entre ambos por WhatsApp.