Luego de la reunión entre el exministro de Energía y Minas Juan Carlos Liu y Odebrecht, se produjo una innecesaria crisis ministerial que culminó con la salida de los titulares de las carteras de Justicia, Energía y Minas, Transportes y Educación, además de la del procurador Jorge Ramírez.

Sin embargo, a pesar del evidente motivo de los cambios en el gabinete, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, afirmó que estos no tienen que ver con la reunión entre Liu y Odebrecht, sino que ya estaba previsto refrescar el gabinete. Pero, lo que más preocupa de esa inverosímil declaración, es que hay autoridades que creen que pueden negar un escándalo con total descaro en cadena nacional y pensar que alguien les creerá.

Lamentablemente, en vez de aprovechar la salida de ministros para refrescar el gabinete, la utilizaron para nombrar a personas igual o más cuestionadas que las salientes. Por ejemplo, en el Ministerio de Energía y Minas se nombró a Susana Vilca, quien cuando fue viceministra en la administración Humala omitió declarar que era dueña de diecisiete concesiones mineras y además está vinculada a la minería informal. Pero sorprendentemente, ante los serios cuestionamientos, el premier defendió a la ministra argumentando que “todos tienen derecho a rehabilitarse”.

El Ejecutivo demuestra que no requiere de un Congreso para perder ministros, así como tampoco le importa contradecir su discurso anticorrupción con la presencia de ministros cuestionados. Sin embargo, detrás de los discursos del Ejecutivo no existe ningún plan ni estrategia concreta para solucionar los problemas del país, pues parece que estamos ante un gobierno que sobrevive al día a día, esperando llegar como sea a 2021. Pero, a diferencia del gobierno, la ciudadanía no podrá esperar a 2021.