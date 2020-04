Esta crisis no tiene precedentes. es la más importante de la historia de la hotelería en el mundo. es muy fuerte y grave. si no hay un apoyo importante del estado, muchos hoteles van a dejar de existir en el sector turístico. Todos estamos con cero ingresos.

El turismo representa casi el 4% de PBI y con esto prácticamente desaparece. Estamos hablando de que se perderían más de un millón de empleos.

El Gobierno sacó una ley para subsidiar el 35% de los salarios de los trabajadores cuyo sueldo no supere los S/1,500, pero es bastante reducido para la situación tan grave que afrontamos. que te ayuden con un porcentaje sirve, pero no es suficiente. El estado tiene que ayudar en el refinanciamiento de créditos. A mediano plano hay que incentivar el turismo interno y una medida para hacerlo es no cobrar el IGV a los turistas cuando utilicen hoteles y restaurantes. Que ese IGV de las compras que se hacen pueda utilizarse como crédito fiscal.

Esta crisis durará por lo menos todo este año y la recuperación será lenta. Todos los sectores están afectados, pero el turismo lo estará por mucho tiempo.