La huida, el general y la buena noticia

La pregunta de cajón es ¿a quién le conviene que Hinostroza no hable y que Domingo Pérez se debilite? La bancada naranja no demoró nada en alzar la voz acusando al Gobierno por la coladera que tenemos en nuestras fronteras, pero no es fácil olvidar que fueron los propios congresistas fujimoristas quienes protegieron al tremendo juez durante tres meses. Y no solo ellos. Recuerden a todos los que construyeron excusas para defender a Hinostroza cuando salió el primer audio. También a los que justificaron las demoras en el Congreso. Lo que estamos viendo es la defensa de un círculo de poder que tiene un alcance mucho mayor de lo que hemos querido creer. Han controlado todo por años y ahora se agarran con uñas y dientes del poder que se les escurre de las manos, no solo por los asuntos judiciales, sino porque la opinión pública ahora sí les está dando la espalda.

En ese contexto, que el congresista Donayre se haya aparecido ayer en la Comisión de Defensa para sumarse al linchamiento contra el fiscal José Domingo Pérez hace todo más inverosímil. Donayre tiene una sentencia sobre sus espaldas, pero el blindaje que sus amigotes de curul le han ofrecido lo mantiene en el cargo. Igual de alucinante es que, mientras el general Donayre se viste de abanderado de la verdad, sus colegas lo observen con seriedad. ¡Y en la misma mesa estaba sentado el fiscal de la Nación! Todos orquestando una trampa contra el fiscal incómodo.

Lo bueno es que no todas las noticias son malas en estos días. Una reciente es la sentencia que favorece a los trabajadores de limpieza de Lima que, durante 20 años, han venido brindando un servicio fundamental para nuestra ciudad, pero sin ninguna seguridad laboral. Con la ley en mano, han logrado que se haga justicia y se les reconozcan sus derechos laborales.