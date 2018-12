El gobierno de Theresa May superó el voto de censura en el comité interno del Partido Conservador. Dicho voto fue propuesto por diputados opuestos al plan que la primera ministra británica negoció con la Unión Europea (UE) para que Reino Unido se “divorcie” de ese bloque y que consistía en un acuerdo negociado que fue aceptado por los jefes de gobierno de todos sus países a fin de concretar el Brexit (salida británica, en inglés), cuyo plazo vence en marzo próximo.

May se salvó con 200 votos a favor y 117 en contra, pero su gobierno está atrapado porque la mayoría parlamentaria no acepta su acuerdo con la UE y, a la vez, los dirigentes europeos han manifestado que no aceptarán ningún cambio en el documento que firmaron con ella. Incluso algunos partidarios conservadores de un “Brexit duro” (retiro de la UE sin acuerdo) no la censuraron.

La cuestión irlandesa es la más álgida del acuerdo: Reino Unido (RU) está conformado por cuatro entidades. Tres se encuentran en la isla de Britania: Inglaterra, Escocia y Gales, y la cuarta está en la isla de Irlanda, que hasta 1922 fue parte de RU.

Empero, ese año, 26 condados del sur de Irlanda obtuvieron su independencia fundando la República de Irlanda o Éire, un país que seguirá perteneciendo a la UE. En cambio, Irlanda del Norte, formada por solo seis condados, es parte de RU, y, por ende, está sujeta al Brexit.

May negoció con la UE que la frontera del norte y del sur de Irlanda quede exonerada de barreras físicas y comerciales por un periodo provisional (eventualmente hasta 2020), para evitar que se impida la libre circulación de personas y bienes, luego de una historia tormentosa que tomó décadas para pacificar a Irlanda del Norte.

No hubo Mayxit, pero el Brexit sigue en un limbo.