Hoy necesito a mi mamá

¿Quieres saber cómo me siento hoy? Ahí te va, te lo regalo. Solo quisiera que te metas en esta emoción conmigo y te permitas sentir como me estoy sintiendo. Si de verdad lo quieres así, te pido que en estos momentos agarres unos audífonos, te vayas a tu Spotify, busques la canción “TE REGALO”, de Carla Morrison, y te dejes llevar. Hazlo. No te va a demorar más de un minuto. Audífonos, Spotify, dale ‘Play’ y ponte a leer mi corazón el día de hoy. Hazlo como te lo estoy pidiendo, con esa canción; regálame este viaje, te invito, confía en mí. Audífonos, Spotify, canción “Te regalo”, de Carla Morrison, y bienvenida(o) a mi alma el día de hoy.

Ahora sí, comienza a leer.

Hoy tengo ganas de pastel de choclo con manzanas al horno, escabeche y sopa de patas de pollo.

Hoy tengo ganas de pasarme toda la mañana pelando choclos, rayarlos y ponerlos en ese táper de Basa. Pelar las manzanas y con las cáscaras hacer agüita de loco, y con lo demás unas suculentas manzanas al horno.

Hoy tengo ganas de pelar el choclo, rayarlo, ponerlo en la licuadora y, mientras tanto, poner unas cuantas rajas de canela con exactamente cinco clavos de olor en esa olla amarilla de fierro enlozado y esperar a que rompa el hervor.

Hoy tengo ganas de pelar, rayar, licuar y luego mezclar con harina de chuño todo lo anterior; unos cuantos huevos batir a punto de nieve, agregarlo y volver a mezclar, pero esta vez con cuchara de palo.

Mientras tanto, ya hirvió el agua con las cáscaras de manzana y llegó el turno de echar la cáscara de piña.

Hoy tengo ganas de pelar, rallar, licuar, mezclar, revolver con harina y huevos, engrasar con mantequilla Sello de Oro el molde de pírex resistente al horno, y poner todo el menjunje anterior. Encender el horno a 350 grados, agarrar la fuente con esos secadores que a veces huelen a abombado y meter la fuente. Ojo: no voy a abrir el horno porque se apaga. El agua de manzana ya debe estar lista. Necesito dejarla reposar hasta que enfríe antes de colarla y vaciarla en la jarra grandota de plástico con tapa, la Duraplast.

Mientras tanto, voy a ir haciéndole un hueco a las manzanas, que ya están peladas. Les voy a sacar el corazón y ahí pondré una cucharada de Dorina, no de Sello de Oro, ojo con eso, y un chorrito de oporto El Abuelo. Espolvorearé canela y también las meteré al horno, ya no en fuente de vidrio pírex porque solo hay una. Estas irán en la fuente de fierro enlozado que se me cayó hace una semana, pero menos mal que en el mercado venden su esmalte “mágico” que hace que no se note lo quiñado.

Hoy tengo ganas de hacer torrejitas de plátano. Te prometo que no me las voy a comer mientras las vas friendo. Ya fui en la mañana al mercado a comprar la bola de chancaca, la he limpiado toditita porque siempre viene con abejas muertas pegadas. Voy a sacar el rallador o, mejor dicho, voy a lavarlo porque lo acabamos de usar con el choclo, ¿recuerdas?... Usaré ese cepillo de dientes, que está en su segunda vida, del baño a la cocina, de mi boca al rayador; esa es su segunda oportunidad de ser útil en esta casa. Entonces, después de lavar minuciosamente el rallador con el cepillo de dientes impregnado de pulitón, ahora que ya está bien limpiecito rallaré la bola de chancaca.

La naranja está esperando ahí para ser pelada y exprimida. El jugo servirá para ayudar a resumir la chancaca rallada. Nuevamente, vendrán las rajas de canela y unos cuantos clavos, y un nuevo invitado aparecerá: el anís.

Hoy tengo ganas de rallar, pelar, exprimir, lavar, rasparme los dedos con el pulitón, y ya es hora de sacar el pastel de choclo del horno. Perdón por haber olvidado mencionar el queso fresco que acompaña a la receta. No se preocupen, sí lo puse en la fuente. Ya está doradito el pastel por encima y por adentro está listo. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Fácil, pues, he ido hasta el patio y he sacado una pajita de la escoba, la más gruesa, la más larga, la que no se vaya a quebrar. La he hundido en el pastel y ha salido seca. Eso quiere decir que está listo el manjar.

Las manzanas serán las próximas en salir. Están bronceaditas gracias a la mantequilla que se ha derretido y las ha bañado generosamente. Mientras tanto, no dejo de estar atento a la chancaca que está próxima a convertirse en miel. Ya está hirviendo y quiere rebalsarse una y otra vez. La cuchara de palo en la olla lo impide; hay que dejarla ahí metida, ese es el secreto.

Hoy tengo ganas, muchas ganas de encontrarme contigo, mamá, la que más me gusta recordar, la del lado sano. La que puso unas cuantas veces música de Raffaella Carrá y bailó conmigo. Esa es la mamá que se amplifica en mi corazón siempre, en la que trato de pararme cuando estoy molesto contigo. La que en esos momentos no me hacía responsable de nada que no me correspondiera. Hoy tengo ganas de esa mamá. LA NECESITO.

Hoy tengo ganas de ir al mercado, al pollero, ver cómo matan los pollos, los agarran del cogote, los meten en esas ollas grandotas con agua hirviendo y los despluman. “¿Qué va a llevar, señora? Pierna, encuentro, menudencia, pechuga…”. “No sé, señor. Patas, tres kilos de patas de pollo, bien peladas, por favor”.

Voy a llegar a la casa, lavar una a una las patas, jugar con ellas y finalmente cortarles las uñas. Apio, poro, nabo, dos cebollas y patas, muchas patas de pollo. Eso sí, este es un plato especial. Necesita de la mejor olla que tenemos en la casa, la Rena Ware. La de la tapa que se sella automáticamente con el hervor, previo giro hacia la derecha cuando vea unas burbujitas. Te prometo esta vez que voy a resistir la tentación de destapar la olla. No lo haré. No quiero que te molestes.

El pastel de choclo ya está, las torrejitas de plátano también, pero la mitad están en mi estómago y las otras en un plato, cubiertas con papel higiénico rosado Paracas para que absorba bien la grasa. ¿Y por qué no con servilletas blancas de papel? Bueno, porque esas todavía no compramos en la casa, son muy caras. La chancaca ya está a punto, convertida en miel. Y las manzanas al horno las acabo de apagar. Está pendiente el escabeche, no me he olvidado.

La sopa de patas de pollo ya está lista a punto gelatina. Eres la precursora del antiaging. Nosotros ya estábamos ahogándonos en 100% puro colágeno en la década de los 80 cuando todavía nadie hablaba de eso.

Ay, mamá, cuánto te estoy extrañando hoy. Juntos en la cocina: tú sentada dándome instrucciones y yo cortando, lavando, preparando, aderezando. Friendo no, porque de eso siempre te encargaste tú, porque los niños no deben estar expuestos al aceite caliente.

Si supieras cuántos pasteles de choclo llevo haciendo desde que me fui de tu casa…, te mueres. Soy un experto. Si supieras la cantidad de elogios que recibo por tan rica receta, de todas maneras te pondrías celosa. Si supieras que mis hijos aman que les haga el mencionado pastel. A veces preparo cantidades industriales, tipo panadería. Tres fuentes para las casas de mis hijos, dos fuentes para congelar y la última para el mismo día.

Vengo aprendiendo en estos ultimos años a aceptar todo, tomarlo, agradecerlo y lo más importante: encontrarle el regalo. Contigo me paro en tu mejor lugar, en tus mejores recovecos emocionales. Los que no me hacen bien ni los tomo en cuenta. No es fácil ser mamá, no es fácil ser papá. Ahora lo entiendo y te entiendo. Entiendo desde dónde vienen tus reclamos, de dónde vienes tú. Lo entiendo, pero no necesariamente lo comparto. Y cuando te extraño, extraño tu mejor lado, el sano, el ordenado emocionalmente, el que no me reclama lo que no me corresponde. Y cuando me molesto contigo, me amparo en el recurso de verte como la niña que en algún momento fuiste, reconstruyo tu historia y te lleno de mimos. Lamentablemente, no te puedo dar lo que tú misma no te das. ¿Me duele? Sí. ¿Siento culpa? Sí. ¿Me corresponde? NO. Y eso me hace responsable conmigo, con mis hijos, con mi esposa y, sobre todas las cosas, contigo, porque yo no puedo ni debo robarte la experiencia del aprendizaje en la vida.

¿Lo hiciste bien? MUY BIEN, MÁS QUE BIEN, TAN BIEN QUE TENGO LA CABEZA ORDENADA, LOS MUEBLES BIEN PUESTOS.

Y te sigo extrañando.

¡¡¡El escabeche!!! Nooo, no me olvidé del escabeche, ya lo puse a enfriar en la refrigeradora verde marca Philco. He tapado la fuente de fierro enlozado con un mantel hasta mañana tempranito, hora en la que lo sacaré para no comerlo congelado.