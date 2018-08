La hora del purgante

Pedir que Chávarry deje la Fiscalía de la Nación no es algo caviar. Que caviar, que fujimorista... me tienen hinchado. Reducir la crisis a eso reescribe la peruanísima bronca de las argollas; del bueno contra el malo y viceversa. Chávarry estuvo en los arreglos que se entretejían en la judicatura. No tiene autoridad moral para investigar a su amigo Hinostroza. Mintió al país revelándose a cuentagotas. Hay que limpiar la mugre de izquierda a derecha, de arriba abajo. Chávarry tiene un conflicto de intereses frente a esta corrupción.

No se trata de sacar a Chávarry para que vuelva Sánchez. Que se vayan los dos. Que se vayan los fiscales que defienden este statu quo. Duberlí no debe ser más vocal supremo. Vicente Walde tampoco; amenazó a un policía pues no le dejó subir su auto oficial a la vereda. ¡Afuera! Eso depende del Congreso. El referéndum también. Que nos consulten por su inmunidad. ¿Y si mejor se la quitamos?

Que caigan delincuentes como Cuba, que son alcaldes para robar. Estamos a tiempo de elegir bien en octubre. ¿Luna no está implicado en el escándalo del CNM? ¿Convenios con Tecsup, hermanito, y arreglos turbios en la ONPE con Cavassa? Urresti busca ser alcalde con el partido de Luna. ¿No le avergüenza postular con una inscripción embarrada?

Que apresen a Villarán y sus compinches. ¿Cómo que querían dejar ir a PPK? ¿Nadine y Ollanta en el coche de la honestidad? ¡Adentro! Toledo y Eliane veraneando. ¡No me vengan! ¿Keiko recibió dinero de Odebrecht y aún no hay prisión preventiva? ¡Apuren eso y nada de que “no sabes con quién te has metido”! ¿No meterse con AG? ¡Métanse a fondo con él! Terminen la guerrita de los bandos. Aquí la línea se traza entre los que han delinquido y los que no. ¿Caviares y fujimoristas? ¡No jodan! El Perú necesita un purgante, ¿no se dan cuenta?