El gobierno de Pedro Castillo entra a su hora cero, con una bancada fraccionada con la renuncia de sus conspicuos representantes –Bermejo y Chávez–, el embalse de los conflictos sociales, la paralización del proyecto minero Las Bambas y, sobre todo, con la denuncia formal del procurador general de la República, que acusa ante la Fiscalía de la Nación al presidente por delitos graves como patrocinio ilegal y tráfico de influencias.

No pasó ni una semana del triunfo pírrico en el Congreso, con la denegación de la moción de vacancia, y terminamos esta semana con el gobierno en una situación más precaria y, ahora sí, preocupante, no solo por las implicancias legales del allanamiento a las viviendas de Pacheco y López, sino por la denuncia del procurador que lo deja expuesto a que las bancadas golpistas del Congreso no desaprovechen la oportunidad para presentar una nueva moción de vacancia.

La situación se complica en vista de que sus aliados ocasionales están en una lucha fratricida por el poder, donde la diatriba es la moneda de negociación política y se ha visto exacerbada, en el Parlamento, por el abrazo efusivo entre Bellido y la presidenta Alva, que se salvó de una moción de censura con el apoyo sorprendente del sector cerronista, dejando en ridículo público a Bermejo y compañía.

Lo más grave de esta coyuntura es la situación de embalse de los conflictos sociales, que ha llegado al extremo de generar actos violentos y enfrentamiento con la Policía en Las Bambas, exacerbado por la irresponsabilidad del gobierno para gestionar los conflictos sociales y la omisión de sus funciones. Las consecuencias serán nefastas, sobre todo para mi región, Apurímac, y el país en su conjunto.

La respuesta errática y la falta de reflejos políticos para atender estos problemas ponen a la propia Mirtha Vásquez en una situación crítica, al extremo de que ahora ve como única salida la declaración del estado de emergencia en el corredor minero. ¿Quién podría haberlo imaginado? Siendo ella una crítica furibunda a este tipo de medidas. Al final, son ellos, en el gobierno, los que han llevado a esta situación sin retorno: la hora cero, tantas veces advertida y anunciada.