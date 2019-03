El hombre que se caía de la cama

Oliver Sacks, neurólogo inglés, siempre se interesó en cómo las carencias y vacíos de la enfermedad —incluida la suya, que lo mató— son compensados por las fuerzas de la vida. Fue un apasionado observador de las maneras en que damos sentido a aquello que parece quitárnoslo.

Sus textos combinan conmiseración por el sufrimiento, respeto por los pacientes, capacidad para reflexionar a partir de lo concreto y preguntas esenciales para lo humano. Sus libros contienen casos, cortos y punzantes, que ponen en juego la identidad de las personas.

El adolescente que dibuja Manhattan detalladamente después de un paseo rápido en helicóptero, pero no se relaciona socialmente; el hombre que emigró de un pequeño pueblo italiano al cual nunca más regresó, pero que lo dibuja minuciosamente de manera que es imposible distinguir entre una foto de cómo se veían los techos desde su ventana y sus pinturas; la mujer que diseña camales y se identifica con reses rumbo al matadero, pero le cuesta involucrarse en un ritual de saludo; el pintor de sesenta años que pierde la visión de colores después de un accidente; el hombre maduro que recuerda todo hasta que cumplió 20 años, pero que no puede registrar nada de lo que pasó después; la mujer que deja de sentir su cuerpo como propio.

O ese hombre que se caía de la cama, a quien encontró en el suelo durante una guardia hospitalaria, desconcertado y confundido. No le parecía justa la broma que le habían jugado. Se despertó en la noche y encontró una pierna, extraña, peluda, la de un cadáver, que alguien había puesto en su cama. Con asco, indignación y dificultad logró lanzarla de allí. Es entonces que se había caído de la cama. Por algún juego de su sistema nervioso, el hombre no podía reconocer la pierna como suya. La veía, la tocaba, la sentía, la describía, pero no integraba todo eso en su identidad. Cuando uno no integra ciertas partes y se quiere deshacer de ellas, con genuina intención de alejar algo extraño, a veces se puede terminar en el suelo.