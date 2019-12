Un grupo de mujeres jóvenes ha decidido promover obras literarias, periodísticas y académicas de otras mujeres con el fin de hacer visible la labor creativa e intelectual de las autoras y, por consecuencia, “de esta forma podrán apropiarse de un espacio académico y literario al que merecen pertenecer por su producción y aporte cultural”, según dicen las editoras.

En abril de este año, la editorial hizo una convocatoria y se presentaron cuarenta proyectos literarios, periodísticos y académicos, quedando como seleccionados para publicarse el poemario Aprendiendo a enterrar los muertos de María Font y A contracorriente. La Historia de Susel Paredes escrita por Lucía Solis Reymer.

Que me escriban una biografía, que además he autorizado, es un indicativo de que he llegado a una parte del camino en el que hay cosas que contar, tengo cincuenta y seis años y me siento halagada porque Lucía haya elegido mi historia.

Mi relación con Lucía Solis nace como la de muchos jóvenes universitarios que me buscan para hacer trabajos de la universidad, de distintos cursos, de derecho, de fotografía, de documentales, periodismo, psicología, gestión pública, y siempre trato de darme un tiempo para atender sus necesidades, salvo que esté ad portas de un operativo complicado.

Me enternece cuando vienen con sus preguntas bien hechas, prueba de que han estudiado, nos tomamos las fotos de rigor y se van motivados. Hasta niñas de colegio he atendido para que hagan sus tareas.

La juventud es el presente, gracias Hipatia de Lima.