El Estado contra Hinostroza

Luego de que el ex magistrado César Hinostroza Pariachi fugara, el Estado peruano ha iniciado las acciones legales necesarias para que España, en donde se encuentra detenido, lo extradite. Sin embargo, las gruesas acusaciones que pesan sobre él hacen prever por dónde podría argumentar su defensa.

De hecho, su abogado ya ha planteado que como el Congreso dejó fuera del rótulo de “organización criminal” a los miembros del CNM, quienes habrían prestado sus cargos para nombrar a los jueces y fiscales que, posteriormente, se habrían puesto bajo las órdenes de dicha estructura encabezada por Hinostroza, no existiría ninguna organización criminal.

La defensa estriba en señalar que la ausencia de la participación de los miembros del CNM quebraría la supuesta jerarquía que tiene que primar en una organización criminal. No obstante, ninguna autoridad con potestad jurisdiccional ha determinado que los ex consejeros no hayan formado parte de dicha organización. Y ninguno de ellos ha sido sometido a un interrogatorio por parte del Ministerio Público. Hasta el momento, los mantiene a salvo el Congreso.

Entonces: si bien se presume la inocencia, hay indicios suficientes para sospechar de los delitos por los que el señor Hinostroza es requisitoriado –digamos que su fuga ya dice bastante– y para apurar su expulsión de España.

Su defensa tiene raíz en una posición estrictamente política, una cómplice distracción de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Cualquier sistema de justicia funciona bajo la premisa de que la política y la administración de la ley deben caminar por senderos separados. Y este caso es clarísimo.

En Perú21 confiamos en la pericia de nuestras autoridades para evidenciar la maniobra de un ex juez que, sistemáticamente, habría torcido la ley. De igual manera, confiamos en que los congresistas que enmendaron su postura y lo acusaron de encabezar la organización criminal Los Cuellos Blancos hagan lo mismo con sus dóciles compinches del suspendido CNM.

Es esta una oportunidad formidable para que una nueva generación de jueces y fiscales ponga en evidencia su conocimiento del Derecho. También lo es para que los políticos que, queriendo o sin querer, le estuvieron siguiendo el juego se distancien y dejen de ser cómplices de la corrupción.