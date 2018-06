El verdadero hincha

Perú, ¿cómo no te voy a querer?, ¿cómo no te voy a querer, si eres mi Perú querido, mi país bendito que me vio nacer? Hincha querido y sufrido, a ti, quiero decirte: ¿cómo no te voy a querer, si nos has demostrado que amar a nuestro país puede ser un sentimiento hermoso? Ay, Perú, cómo me duele en este momento verme en el espejo y verte llorar.

Pero, ¿se acabó la gracia? El partido más importante aún no se acaba y esta hinchada no debe dejar de alentar. ¿Cómo podemos convertirnos en mejores hinchas? Un hincha se indigna ante la injusticia de un árbitro, pero un verdadero hincha del Perú se indigna y se pone de pie cuando la injusticia la comete un político.

Un hincha cuenta los puntos que nos faltan para clasificar y pide a todos los santos que ganemos. Un verdadero hincha conoce cuáles son nuestras principales brechas sociales y exige a las autoridades que dejen todo en la cancha para cerrarlas.

Un verdadero hincha apoya de manera incondicional a su equipo de todos los colores y sabores, sin cholear y sin crear personajes racistas. Un verdadero hincha no discrimina; reconoce a todas las sangres como parte fundamental de un país-equipo. Un verdadero hincha no quiere que su equipo campeone jugando sucio y tampoco repite “no importa que robe pero que haga obra”. Un buen hincha se queda sin garganta alentando al Perú, pero un verdadero hincha pone toda su energía para votar bien.

Un hincha de verdad busca e indaga en el pasado de los candidatos a representarnos para así votar bien en las próximas elecciones. Un hincha cuida su camiseta y su bandera; un verdadero hincha cuida su República. Vamos, peruanos, que tenemos varios partidos por ganar, y esta hinchada no puede dejar de alentar.