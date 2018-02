No fui su amigo; aunque sí me lo crucé en mis años de radio y televisión. Quiero escribirles a sus hijas. Confío en que estas líneas les alcanzarán más temprano que tarde.

La vida está llena de vacíos, de soledad, de lucha –muchas veces inútil– que te hace fuerte. Pero ello que no es otra cosa que la vida misma, o se tiñe de amor o se mancha de miseria. Daniel era lo primero. No porque lo diga yo ni nadie en particular; lo ha demostrado un país al lado de ustedes. Un importante científico escribió: “Es curioso cómo uno siente empatía por alguien que realmente no conoces, pero sin embargo es como tu amigo (o más)”. Duele en el alma que Daniel Peredo se fuera. Es un dolor compartido y lacerante. Como pocos compatriotas, que yo recuerde en mi vida, Daniel, en vida –y aun fallecido–, logró lo más difícil: unirnos a todos los peruanos.

Logró con nuestra pena, que es honda e inmensa, enviarles un mensaje de amor a ustedes, su madre y la familia. Van a venir días de soledad y deben saber que una nación entera se ha rendido –con justicia– al recuerdo de Daniel. Él vivirá siempre dentro de ustedes y podrán encontrar fuerza dentro de sus corazones al decir –con la frente muy en alto– yo soy hija de Daniel Peredo. Con respeto por ustedes.