Higuera de Pizarro…

-Hoy mismo que Vizcarra se enfrenta a una prisión preventiva por pillo, no puedo dejar de recordar una carta en su defensa que escribió el actual vicecanciller Ignacio Higueras, y entonces embajador peruano en Colombia, a El Tiempo de Bogotá, en octubre pasado, para defenderle de una entrevista que presté para allí, donde la periodista recogió mi frase Cuando Vizcarra salga del poder, se va a la cárcel para titularla (https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/embajadora-de-peru-en-colombia-se-pronuncia-sobre-entrevista-a-periodista-peruano-544388). ¡Ignoro a qué venía a cuento que un embajador comente las declaraciones de un periodista! Moraleja: no te embarres nunca defendiendo a delincuentes. Y menos seas genuflexo.

-El teórico del Derecho Luis Pásara fue un entusiasta huaripolero de la dictadura velasquista antes de enseñar en Salamanca. A pesar de su rojerío, Pásara es un analista interesante. Ojo a lo que opinó sobre Vizcarra y Keiko hace pocos días atrás en La República: Vamos a ver qué pasa con Vizcarra. Si la mitad de lo que dice el libro de Carlos Paredes es cierto , merece no solo prisión preventiva, sino condena. Sobre Keiko, me alegra que se presente la acusación. Ojalá haya pruebas suficientes para ser condenada por los delitos imputados. No soy penalista, lo advierto, pero una organización criminal, al menos como lo entiende la teoría, es una asociación de individuos con la intención permanente, estable, de delinquir. Y eso no es Fuerza Popular. Lo que han hecho con los cócteles es un delito, pero hablar de organización criminal es una barbaridad, a mi modo de entender. En segundo lugar, ¿30 años? Si uno ve las acusaciones y sentencias que se emiten para hombres que violan a sus hijas, para feminicidas, esos 30 años que pide el fiscal Pérez son una desmesura. Es avance en la medida en que hay acusación. Ojalá haya pruebas.