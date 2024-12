Siempre he visto a México con especial atención; hay muchas y muy buenas coincidencias, pero otras tantas que no. Mi atención constante se debe, entre otras cosas, a que en lo que concierne al crimen organizado y al narcotráfico veo en ellos el futuro de Perú. México tiene una tasa de homicidios a manos del crimen organizado de más de ¡24,000 personas al año! Ser candidato es jugarse la vida, ser emprendedor o empresario peor. Perú, a manos de algunos hijos de mala entraña, está cediendo toda la rienda a las economías ilegales.

Esta semana hemos visto cómo el poder de los mineros ilegales y sus asalariados es incontestable. En los pasillos del Congreso, durante toda la semana pasada, se han tejido hilos y amarrado intereses para prorrogar ese adefesio de Reinfo, que solo sirve para camuflar a delincuentes que producen y exportan más oro ilegal que todo el oro legal junto de Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia.

El Reinfo no es un registro para llevar a la formalidad a pequeños mineros artesanales; no sé si alguna vez lo fue, pero en la actualidad es solo el camuflaje legal perfecto para solapar sus delitos y otros conexos, como el tráfico de armas, la trata de personas, la prostitución infantil, decenas de delitos ambientales y tantas otras lacras más.

Da vergüenza ver cómo han bloqueado la Panamericana Sur sin que nadie pueda (o quiera) hacer nada. Los que decidían quién podía pasar y quién no eran ellos. ¡Qué surrealista! Se han paseado por el Congreso como si fuera su feudo y el pseudo-Gobierno que tenemos, no solo ha sido complaciente, sino plenamente cómplice. Si unos estudiantes salen a marchar para protestar por el paupérrimo Gobierno que tenemos, el terruqueo es insoportable y la represión policial inminente, pero a ellos hasta resguardo policial se les ha dado. La pasividad de la minería legal me ha sorprendido. Honestamente, esperaba verlos dar batalla, defender sus intereses, que al final son los de todos. Cómplices, somos cómplices.

