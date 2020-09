De los 24 partidos que existen inscritos en el ROP, solo nueve tienen representación parlamentaria; eso significa que hay 15 partidos políticos que en estos días pueden tomar dos tipos de decisiones:

1.- Participar haciendo acuerdos políticos serios, meditados, en base a una plataforma programática, con decisiones colectivas que respondan a las reflexiones de sus militantes, y, por supuesto, con unos valores democráticos comunes.

2.- Entregar el partido al margen de la ideología, los valores y la voluntad de sus militantes, y reciban candidatos a manera de “vientre de alquiler” poniendo el partido al servicio de un arreglo que no sea necesariamente político.

Por eso, en estos días debemos estar muy atentos a quienes hacen acuerdos y a quienes alquilan, hay que indagar si hay base programática en los acuerdos, y, por supuesto, representación de la militancia en las decisiones.

Es momento de participar activamente en política. Que no nos cuenten el cuento que hay candidatos que no son políticos, porque para postular debes ser eminentemente político, porque si quieres ser presidente debes saber que tomarás decisiones que impactarán en millones de peruanos y por eso no podemos darnos el lujo de ir a aprender a un cargo de la más grande importancia como es la presidencia de la república.

Ser político o política no es una vergüenza, por el contrario, si quieres participar en la conducción de los destinos del país debes estar muy orgulloso de ser político.

¿Saben de dónde viene la palabra idiota? Del griego IDION, de aquel que no se preocupa por los asuntos de la polis.