La expresión calza como anillo al dedo de la tía más odiada del sur; significa que no hay remedio, que no hay esperanzas de lograr algo. María, la tía arequipeña, fracasó. Olvídense de ese proyecto minero y de ese 0.4% más en el PBI que se proyectaba con su ejecución. Olvídense de los 1,400 millones de dólares que se esperaban como inversión. El gobierno asegura que se trata de una suspensión por 120 días. Yo les aseguro que es una cancelación arropada con cinco paginuchas del Auto de Sala N° 014-2019-MINEM/CM.

Lo que dice ese documento, en franco resumen, es que se tomarán el tiempo que dicta otro documento para evaluar, a su vez, los documentos presentados por Elmer Cáceres Llica —sí, el que llamó traidor a Vizcarra— y otros dos frentes que, entre otras perlas, agitaron las protestas en Arequipa que incluyeron destrozos a la propiedad pública y privada. Una claudicación de documento. Usted dirá que el papel aguanta todo, pero en el Perú papelito manda.

Así, el Gobierno se declara incapaz de dialogar, de controlar las revueltas contra Tía María; incapaz de poner reglas claras para una minería responsable; incapaz de comprarse el pleito de convencernos que se pudo salir ganando. Pero perdimos. No hay tu tía y tampoco hay minería. Según Reuters, se frenaron 400 millones de dólares en exportaciones por el bloqueo al puerto Matarani. Las Bambas, Constancia, Cerro Verde y Antapaccay no pudieron sacar el mineral del país durante el paro.

Si la herramienta del diálogo fracasó en Arequipa, ¿cómo podrá el gobierno concertar con el Congreso el mentado adelanto de elecciones? En un audio filtrado ayer se oye a un Vizcarra zafándose de los aprietos del sur, diciendo que él no es el enemigo. Me temo que sus enemigos en Lima lo pondrán en aprietos desde mañana. No hay tu tía, señor Vizcarra.