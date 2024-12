Hackea tu cerebro

Abro los ojos y todavía está oscuro, son las 4:30 de la madrugada. Cinco minutos por reloj agradeciendo así, echadito en mi camita. Al inicio de esta práctica, caía en los lugares comunes, como la vida, mis hijos, mi esposa. Luego, fui afinando mi reconocimiento a la vida, a mi vida, a la vida que vengo generando de manera consciente desde hace algunos años.

Entonces la gratitud aterriza en lo que llamamos las cosas simples de la vida, esas que, como las tenemos tan a la mano, las damos por hechas, y no es verdad. Que las des por sentadas no significa que sean eternas o que necesariamente te pertenezcan. Y así, con esa mirada, las gracias comienzan a caer sobre las sábanas que me acarician en ese momento, el agua tibiecita que espera a mis hijos y a Marita para que abran su día, yo le meto ducha fría sea primavera, verano o invierno. ¿El motivo? Activar mi nervio vago ( googlea de qué va y te darás cuenta de que todo lo que ocurre en nuestro cuerpo pasa por ahí).

Luego de esa práctica de gratitud absoluta, si mis hijos están en casa, entro de puntitas a sus cuartos, los miro, los huelo, les doy unos cuantos besitos, les hablo un ratito al oído y les digo como si fuera un mantra que son seres hermosos, maravillosos, llenos de posibilidades, y los vuelvo a oler una vez más. Ese olor a vinagrillo destapa mis fosas nasales, y me encanta.

También les agradezco por haberme elegido como su papá, la experiencia de la paternidad ellos me la han regalado. Duermen como piedras, por ahí una volteada y me los apachurro una vez más. Hay que aprovechar porque, cuando venga la adolescencia, es muy probable que esa puerta esté cerrada y, en vez de una voltereta, reciba una mandada a la mierda y con justicia por invadir su espacio. Así que el momento es ahora.

Ya son las 4:50 del amanecer, un short, un bividí, un polo manga corta, uno manga larga y otro de polar si es invierno. En verano solo unos shorts, un polo de esos que hacen no sé qué cosa con el sudor, pero no se mojan, medias tobilleras y un par de zapatillas que me acompañan desde hace tres matrimonios. En los dos primeros no las estrené nunca, y en este tercero solo las he desvirgado para montar bicicleta; es decir, están nuevecitas y la suela limpiecita, únicamente en contacto con los pedales.

Bicicleta check, ropa cómoda check, una estiradita antes de salir check, audífonos check. Lo que suena en mis oídos varía de acuerdo al día o estado de ánimo. A veces un podcast, a veces ondas binaurales, a veces mantras, a veces Cerati, a veces icaros chamánicos sanadores. Nunca música con letra que hable de rupturas, tristezas, desgracias o “cantinero sírvame otra copa”... Mierda no le meto a mi cerebro ni cagando y mucho menos a esa hora.

Cuarenta minutos por el malecón: algunos tramos hecho una huaraca, unos pocos a menos velocidad para respirar. Cinco y cuarenta minutos del nuevo día, ya estoy en casa y toca subir a meditar. Treinta minutos de tomar y botar aire por la nariz poniéndole una intención, visualizando , imaginando, haciéndome la película de lo que quiero que pase en mi día, en mi mes, en mi año, en mi vida.

Hay días que mi rutina de respiración es holotrópica, otros restaurativa de coherencia cardiaca, y unos cuantos de activación pineal. ¿Te suena hippie, pastrulo, místico, budista, zen, holístico?…. Me chupa un huevo lo que pienses. Continúo mi narración.

¡Seis de la mañana con veinte minutos! Duchazo con agua fría. Jean, polo gris (tengo 45 polos iguales). Esa me la copié de Mark Zuckerberg y Steve Jobs, quienes tomaron la decisión de no gastar ni media caloría en pensar qué ponerse. Me declaro de ese club. Mi esposa, mis hijos y mi vieja coinciden en el comentario/queja: “Siempre te vistes igual”. No quiero distraer cerebro en eso.

Resulta que un buen día me harté de tomar pastillas para dormir, pastillas para despertarme, pastillas para reír, pastillas para no llorar. Mi universo emocional en manos de los químicos. Fue progresivo, diez años duró el proceso. Con el nacimiento de mi segundo hijo, dejé un buen paquete de pepas. Y de ahí en adelante la estocada final la di hace cuatro años. Ni medio comprimido para activar o desactivar mi sistema nervioso. Mi cuerpo, tu cuerpo, nuestro cuerpo es capaz de generar todos los químicos necesarios para regularnos.

He ido aprendiendo, investigando, tomando cursos, retiros, seminarios, certificaciones y todo lo que responsablemente existe a la mano y de mano de la ciencia para reconquistar mi libertad.

Hoy puedo decir que conozco el funcionamiento de las emociones. La gente dice: “Las emociones te enferman”… FALSO.

Lo que te enferma es la química cerebral que produce una emoción. Las emociones y las hormonas están recontrarelacionadas, ya que las hormonas funcionan como mensajeros de los químicos que el cerebro libera cuando experimenta tal o cual emoción. Dicho esto, lo que yo hago todos los días es simplemente activar mi botiquín emocional personal. Y esto no es pensamiento mágico ni positivo o “crees si crees que puedes…”. Esto es ciencia pura y dura. Neurociencia, mi nuevo hobby.

En el año 2019 mi amiga Carla Devoto y yo decidimos hacer un taller de abrazos, Abrazoterapia para ser más exactos. Nos dimos una vueltita por varias ciudades enseñando esta terapia que, entre otras cosas, regula los niveles de cortisol en el ser humano. Largo de explicar en estas líneas, pero para resumirlo, hasta el día de hoy hay quienes nos escriben agradeciéndonos lo que aprendieron. ¿Qué aprendieron? A bajar sus niveles de ansiedad desde ciertas técnicas y formas de abrazar. ¿Le parece poco, caballero?

De ahí en adelante yo profundicé muchísimo más en el tema y el estudio de cómo funciona el cerebro humano. Si quieres que te dé una primera recomendación ahí te va: TEN MUCHO PERO MUCHO CUIDADO CON LO QUE PIENSAS.

Pensamientos positivos generan emociones positivas y a su vez se plasman en resultados también positivos. Pensamientos negativos… todo lo contrario. Lo que ocurre a nivel químico en tu cerebro tiene un impacto inmediato a nivel fisiológico, es decir, aterriza en tu cuerpo.

Por eso, es necesario (al menos para mí) iniciar el día sembrando en mi cerebro emociones elevadas, que van a generar químicos positivos. Ahí entran a tallar las manifestaciones. El impacto en mi cuerpo va a ser inmediato. Lo puedo anclar (asociar) con una canción, de manera tal que, como si fuera uno de los perritos de Pávlov, cada vez que escuche esa canción la emoción positiva vuelve a mi cuerpo y mente. Es decir, he sembrado una emoción en mi cerebrito.

Y así de distintas maneras. La palabra es una de ellas. Por eso, también necesitas tener cuidado con las palabras que usas. Lo que sale de tu boca debería ser sagrado. Hay un poder en cada palabra, sonido, onda, vibración.

No me he vuelto Osho, no soy un santo ni lo seré, no soy un monje tibetano. La voy a seguir embarrando porque soy humano. Esto no trata de “controlar mis emociones” porque las emociones, cada una de ellas, llegan a nuestro cuerpo para algo. Son hermosas mensajeras sobre mi ser y mi entorno. Cada una de ellas tiene un propósito y necesitamos saber reconocerlas y sobre todo escucharlas. ¿Cuál es el mensaje de esta emoción? ¿Qué necesito aprender? ¿De qué me está previniendo?

En fin, compartido esto con ustedes, también quiero decirles dos cosas… Es probable que en alguna situación que me sobrepase te mande la retrucada concha de la lora y luego me disculpe contigo, ja, ja, ja. Y lo segundo y más importante de aclarar: NO SOY COACH, NO QUIERO SER COACH, DETESTO A LOS COACH… ME PARECEN UNA TRIBU DE PELOTUDOS VENDEDORES DE CEBO DE CULEBRA EN SU GRAN MAYORÍA.

Sígueme para más consejos a @galdosoficial en todas las redes. No me creas nada de lo que digo, cuestiónalo todo, ve por tu propia comprobación.

