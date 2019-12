Es ciertamente desalentador que lleguemos al cruce del nuevo año con las noticias de siempre: inundaciones y cuantiosas pérdidas materiales por efecto de las lluvias torrenciales, desborde de ríos o deslizamientos de tierra. De momento, Piura, Cajamarca y Junín son las regiones más afectadas por desastres naturales que se podrían haber previsto mejor, ya que son manifestaciones climáticas estacionales que, pese a sus variables de intensidad, difícilmente dejarán de ocurrir.

En el caso de Piura, la situación es peor todavía, ya que la anunciada reconstrucción emprendida luego del fenómeno de El Niño costero del año 2017 sigue moviéndose a paso de tortuga. Por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), promovida desde la Presidencia de la República, han pasado ya una serie de directores ejecutivos –la abogada Amalia Moreno Vizcardo ocupa el cargo actualmente– sin que las poblaciones damnificadas vean una “reconstrucción” meridianamente significativa y mucho menos “cambios”. Hablamos, desde luego, de proyectos de mejora de carreteras, caminos vecinales, pero asimismo de colegios, postas médicas, instalaciones energéticas y viviendas, que se necesitan llevar adelante con urgencia, pues de ello depende que la zona comience su recuperación económica.

La inversión en obras de desarrollo que, por su parte, le correspondía al Gobierno Regional tampoco ha superado la mitad del presupuesto que el gobierno central le transfirió para el ejercicio del año 2019. Es decir, en ambos casos, tanto la ARCC como el Gobierno Regional han dado muestras de tal ineficiencia en el gasto para la ejecución de trabajos de infraestructura que solo demuestran, por enésima vez, la total insensibilidad de las autoridades ante la dramática realidad que dejan estos desastres naturales.

Drenajes que no funcionan, carreteras recién construidas que ya son inservibles, viviendas hundidas en el agua, muebles flotando… las imágenes son, por sí mismas, expresivas e indignantes. Y las lluvias no han hecho más que empezar. Si el Ejecutivo y las autoridades regionales y locales no asumen sus responsabilidades, tendremos entonces un verano no solo caliente, sino, además, inflamable.