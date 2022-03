¿Cómo impactará sobre la economía peruana y el bolsillo de los ciudadanos la invasión rusa a Ucrania? Son varios los canales, pero la magnitud del impacto dependerá de qué tanto escale el conflicto y eso no lo sabemos.

En primer lugar, los mercados financieros tienden a comportarse de tendencia errática debido a la incertidumbre generada. Lo usual en estas situaciones es que los inversionistas dejen las volátiles alternativas financieras, como la bolsa de valores, y migren hacia activos más seguros, como el oro y/o el dólar; ambos actúan como activos refugio. En los últimos días hemos visto un aumento del precio del oro a nivel internacional, consecuencia de la mayor demanda, pero todavía no del dólar. Veremos qué pasa en las siguientes semanas, pero la posibilidad de un aumento del tipo de cambio está abierta. En América Latina en general, y en Perú en particular, el dólar siempre ha sido un refugio frente a la incertidumbre.

En segundo lugar, los precios de una serie de materias primas se verán afectados, varios de los cuales ya los estamos viendo. Rusia y Ucrania producen gran cantidad de granos, como trigo y maíz. El aumento del precio de ambos traerá elevaciones de los precios del pollo, pan, fideos, galletas, etc.

En tercer lugar, los precios del petróleo y del gas. Ambos ya están subiendo; inclusive el precio del barril de petróleo superó los US$105 el barril. Todos sabemos que los aumentos de los precios de los combustibles influyen en el resto de precios, incluidos los fletes marítimos a nivel internacional. En 2008, cuando el precio del petróleo pasó de US$72 a US$100, la inflación pasó de 1.5% en 2007 a 5.8% en 2008.

Hasta ahora el precio del cobre, nuestro principal producto de exportación, no ha sufrido variación. Tal vez sea una señal que indica que el cobre no es un activo refugio o alternativamente exista un stock de cobre suficiente para no crear un exceso de demanda.

El resultado de todo lo descrito no puede ser otro que una mayor inflación. Frente a eso, ¿cuál será la respuesta de los bancos centrales? Aquí existen dos opciones: por un lado, que aceleren las subidas de las tasas de interés para controlar la inflación; el costo vendría dado por la desaceleración de la economía mundial si la decisión es compartida por la mayoría de bancos centrales. La segunda opción es que bajen la tasa, aunque esta es poco probable. ¿Por qué lo harían? Para enfrentar la desaceleración económica. Esto dependerá de la priorización de los bancos centrales: controlar la inflación o aceptarla y evitar la desaceleración. Podemos asumir el primer camino, dados los objetivos de estabilidad monetaria.

Todavía es muy pronto para ver los efectos finales, pues depende de la escalada versus no escalada del conflicto. Eso no lo sabemos, por lo que la incertidumbre será la norma en las siguientes semanas.

Lo que sí sabemos porque lo estamos viendo es el aumento de algunos precios, como el petróleo, el maíz y el trigo; el primero es formador de otros precios y los dos últimos inciden de manera directa sobre los precios del pollo, pan, fideos, etc.

Nadie quiere que los efectos mencionados ocurran, pero dada la naturaleza del conflicto se trata de un choque de oferta negativo contra el cual poco podemos hacer.