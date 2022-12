No soy virólogo y por eso no voy a soltar disparates, como cuando la pesada sabihonda RMP aseguró que el COVID-19 era una gripe a sus inicios o cuando ese falso oráculo llamado Elmer Huerta minimizó el uso de mascarillas, pero algo puedo comentar desde aquí de estos recientes episodios de la gripe aviar H5N1 en el Perú, que está afectando pelícanos por ahora, pues ya se dio hace muy poco un fenómeno similar en Europa y Norteamérica y me temo que se trate de la misma plaga.

El Reino Unido ha sido posiblemente el país más afectado, incidiendo seriamente en la oferta navideña de estas carnes y de huevos. Así, los británicos han tenido que sacrificar a la mitad de pavos y gansos de sus granjas. También se calcula en 50 millones las aves domésticas muertas en EE.UU. No es una gripe fácilmente contagiosa de aves a humanos y hasta ahora solo ha habido tres afectados en Europa (dos en España y uno en Inglaterra, todos peones de granjas), sin patologías serias felizmente.

Esta gripe NO se contagia para nada al ingerir aves o huevos cocinados y el contacto tiene que ser extremadamente estrecho para infectarse, pues esta enfermedad no tiene nada que ver con el COVID-19 en cuanto a atacar a humanos (en el 2005 hubo un gran susto con una gripe aviar similar, que felizmente no pasó a mayores. Se indicó el uso del medicamento Tamiflu, que finalmente no resultaba tampoco tan efectivo). El problema va a ser importante si se cuela en las granjas peruanas industriales de pollos y se tenga que recurrir a sacrificarlos en gran escala para evitar su expansión, lo que afectaría la oferta y precio de la proteína animal más consumida en el Perú. Y evidentemente, también esto afectaría a las gallinas ponedoras de huevos y al pavo navideño. Además, el precio del pollo incide mucho en la inflación, así que a ser cuidadosos con este patógeno.

-Ver https://es.euronews.com/2022/11/24/salud-gripeavier-eeuu y https://www.larazon.es/internacional/europa/20221129/3fiopyk7kne77lxosr42laczgu.html