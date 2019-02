En una ciudad colapsada por el tráfico, la inseguridad y la irascibilidad, la temporada de verano debería ser un bálsamo. Cuerpos al sol, baños refrescantes entre familia y amigos para volver con energía, dejar el estrés y recuperar el optimismo.

Pero como es usual en el Perú, siempre hay empoderados que con extrañas decisiones se encargan de fastidiar los buenos momentos, de estropearlo todo, de aguar la fiesta: ¡Los Grinch del verano!

Concesionarios de vías del sur, Sunat, Sutran, Senasa y Policía Nacional. Funcionarios indolentes: ¡no tienen idea del daño que causa varar en la pista por horas a más de 150,000 veraneantes cada semana!

Peajes eternos, inspecciones, reparaciones, pintado de líneas y bermas en días y horas de mayor tránsito al sur.

Es una infeliz tradición iniciar en diciembre obras de estructura vial en la Panamericana Sur. Son inexplicables las estaciones de Sunat/Sutran cerca de Pucusana e incomprensible el tránsito obligatorio de autos por el estrecho paradero de Sutran/Senasa del km 105.

Este verano, además andan haciendo retoques menores los fines de semana y ¡los lunes por la mañana! ¿Por qué las concesiones no programan las obras de abril a noviembre? ¿Por qué no informan en línea al público acerca de las reparaciones y de las interrupciones de tráfico? ¿Por qué no instalan cobros automáticos de verdad? ¿Por qué la Sutran, Sunat y Senasa no dejan circular libremente a los autos particulares? ¿Por qué la Policía no practica sus operativos de forma menos avisada y en zonas más calientes?

¿Por qué no regula más el tráfico? ¿Por qué los contribuyentes cada año tenemos que tolerar a estos Grinch del verano?