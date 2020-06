Matarina, matarina, matarina de algodón ♪♪ estoy ensayando para cantar ahora que estoy “precioso”. Poco me faltó para ir a Yo soy y cantar mismo Django, pero me capturaron. ¿La PNP no guarda cuarentena? ¡Qué mal ah! Deberían; aunque me hayan detenido, no van a poder acabar con la corrupción. La vacuna para el COVID-19 podrá llegar, pero la corrupción no va a desaparecer. Ya ven, hoy me detienen a mí, pero en este instante, mientras Ud. lee, hay un corrupto haciendo de las suyas. Así es, ¿ok? Yo voy a pagar mis culpas: colusión, malversación, asociación ilícita, lavado, planchado. Capturado ya me tienen. Lo único que pido es que me den los cuidados como al de Los Cuellos Blancos que está en su casa por peligro de contagio. Esa será mi defensa.