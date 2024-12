¡Gracias siempre al Sur del Perú por su voto!

Si bien desde mediados de año se experimenta una ligera mejora económica en el Perú, esta no se sostiene tanto en inversión privada como sí en un déficit público que ya es inquietante por alto (alrededor del 4% del PBI), como por un año récord en exportaciones (dado básicamente por muy buenos precios internacionales del oro, cobre, plata, café, cacao, etcétera).

Si esos ocho millones no hubieran colocado en el poder con la segunda vuelta al subnormal de Pedro Castillo y su rojerío cleptocrático, hoy en día estaríamos creciendo fácilmente al 5% por lo menos y no a este anémico 3% anual con esos precios internacionales tan altos y con una mucho mayor inversión privada, pues no habríamos sufrido una fuga récord al exterior de US$20 millones de ahorros privados por desconfianza. Hoy tenemos a la inversión privada paralizada por la incertidumbre de quién ganará las próximas elecciones.

Y existen culpables de esto por irresponsables: el Sur peruano concentra un poco menos del 20% de los votantes, que suelen votar pésimo —casi siempre sufragan en bloque por el candidato más tonto, izquierdista y radical, además de que suelen enviar a los peores congresistas en cuanto a capacidades profesionales e intelectuales—. Vamos a ver qué regalo nos hace el Sur en el año 2026 para una vez más asustarnos (parece que ese es su goce) y así rebajar el crecimiento económico al resto de peruanos y a ellos mismos (y no solo se empobrecen por su voto. Esas absurdas protestas para defender a un tipo como Castillo se echaron abajo el turismo en el Sur por mucho tiempo).

Hay quienes me dicen que los sureños ya aprendieron y votarán mejor. Soy muy escéptico. Seguramente, votarán en bloque por Antauro, Guido Bellido, Verónika Mendoza o uno de esos indocumentados, y lo meterán en segunda vuelta. Como se le escuchó años atrás allá a un sureño en un focus group sobre la razón por la que votaba por Ollanta Humala: “Porque es lo que más le jode a Lima”, respondió. Y encima se molestan si les criticas cómo votan…