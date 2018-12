¡Gracias, Rosa María!

-Tomo prestado el titular de arriba de un ingenioso tuit del analista izquierdista y ex funcionario pepekausa Carlos León Moya, pues la verdad es que se le tiene que agradecer a RMP –docente de la PUCP– que con esa reciente “entrevista” al ex rector Marcial Rubio haya pulverizado la legitimidad caviar en la PUCP y se le haya dado otro golpe devastador al mito de que la caviarada es la moralidad encarnada. Cobros ilegales a sus clientes (los estudiantes), rumores de sobresueldos clandestinos y posibles cédulas vivas para unos cuantos y hasta acusaciones de acoso sexual han infartado a la PUCP, ese corazón del sistema caviar peruano. Lo más gracioso es que el quejoso que inició esta debacle es un periodista rojo de Diario 1. Estoy convencido de que todo eso ha sucedido porque no ha habido desde hace mucho tiempo una alternancia política en la conducción de la PUCP y mucho poder durante mucho tiempo termina pudriendo mucho. La argolla caviar debería ser desplazada, pues ese “rector interino” Efraín Gonzales de Olarte es más de lo mismo. Ya La República saltó el sábado para defender a la caviarada de la PUCP. Y no he leído ni oído ningún comunicado de “notables”, IDL, Proética, Transparencia, etc., o críticas de columnistas “progres” sobre este caso (AAR, RMP, Sinesio, Mirko o los que trabajan en la PUCP) mientras que la Iglesia ha sacado un comunicado bastante melindroso. Es que estos caviares son intocables por lo poderosos que son, aunque los columnistas Martín Tanaka y el otrora antiminero (se bajó Tambogrande) y luego consultor minero Sandro Venturo increíblemente nieguen ese poder.

¿Cómo hubiera sido la reacción de La República, las ONG, la prensa vizcardista y la caviarada si Marcial Rubio hubiera sido aprista o fujimorista y rector de la Villarreal o Alas Peruanas?