Quiero felicitar a SEMANAeconómica, que acaba de cumplir 35 años. De ellos, estuve vinculado a la revista casi 18. Como editor-gerente de 2002 a 2008. Como director periodístico de 2008 a 2018. Como miembro del directorio (y eventualmente su presidente) de 2011 a 2020. Coincidentemente, ese vínculo acaba de terminar, con su adquisición por nuevos dueños.

Decía Manuel de la Puente y Lavalle –el recordado ‘Manolo’–, gran jurista y mi mentor como abogado, que así como una persona alcanza la madurez a los 35 años, los 35 pueden simbolizar la madurez de una publicación. Y qué momento para alcanzar la madurez, pensará cualquiera, no solo por la pandemia sino también por la vorágine de cambios que vienen experimentando la economía, los negocios y el periodismo en todo el mundo.

También porque la libertad de expresión, piedra de toque de la democracia, enfrenta desafíos inéditos debido al ‘mundo instantáneo’ de las redes sociales, donde reina la glándula –el exabrupto intolerante–; no el cerebro (que permite la deliberación racional).

Gracias a la impronta indeleble de Felipe Ortiz de Zevallos –FOZ–, su fundador, SEMANAeconómica ha sido un oasis de honestidad, rigor y coherencia –libertades económicas indesligables de las políticas– a lo largo de estos 35 años.

Agradezco profundamente a quienes me antecedieron (comenzando por FOZ), me acompañaron y/o me sucedieron por haberlo hecho posible. En el desafío de la continuidad y el cambio, les deseo y auguro mantener sus valores y reinventar sus formatos adecuándolos a los tiempos.

Por mi parte, en mi nueva faceta como consejero de empresas y familias empresarias, continuaré de alguna forma la labor de ayudar a tomar mejores decisiones, buscando ya no solo la verdad —como exige el periodismo—, sino tal vez también la sabiduría en un sentido más humano y más profundo.

