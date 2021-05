La salud mental se define como el estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.

Amar y trabajar. Ese es el mejor resumen para mí.

¿Pero qué sucede cuando “las tensiones normales de la vida” ya no son tales sino que vivimos en un estado de estrés, miedo y amenaza constante? Amenaza permanente y aguda. Hace más de un año que estamos en una PANDEMIA con enfermedad, muerte, desempleo, duelos y hambre. Todos los días aparecen músicos delante de mi vivienda a cantar o a tocar instrumentos hermosos para luego pedir algo de limosna. Nos parte el alma. Vemos venezolanos en la calle con niños, niñas e infantes en los brazos literalmente rogando por un poco de comida. Llueve sobre mojado; antes de la pandemia ya vivíamos con un grado de miedo significativo por la inseguridad ciudadana y, ahora, cuando empezábamos a ver la luz al final del túnel por la vacuna, viene, una vez más, la crisis política. Tras cuernos, palos.

Los trastornos de ansiedad, que ya eran muy comunes (igual que la depresión) están a la orden del día. ¿Qué les puedo aconsejar?: 1). No vean tantas noticias negativas, aléjense del morbo y la toxicidad (eso incluye a las personas que andan metiendo miedo y negatividad) 2). Sean agradecidos, si estás leyendo esto es porque estás vivo y has sobrevivido nada menos que a una pandemia. Agradezcamos que la vacuna ya existe. Y toma conciencia de las cosas que están bien en ti, en tu familia, en tus amigos. 3). Habla y escucha. El más profundo acto de sanación es hablar, y el más profundo acto de amor es escuchar. 4). Haz deporte y cuida tu alimentación. 5). Busquen ayuda profesional si es necesario. Siete de cada diez peruanos, según el Ministerio de Salud, está sufriendo de ansiedad, angustia y depresión. No estás enfermo, la calle está dura.





