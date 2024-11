Gonzalo Elías: "Rafa Nadal"

“Quisiera ser recordado, sobre todo, como una buena persona, una buena persona de un pequeño pueblo”.

“Tuve la suerte de tener un tío que era profesor de tenis y una familia que me apoyó. Solo un chico que siguió sus sueños, y que trabajó duro”.

Siempre admiré de Nadal el tener “los pies en la tierra”. Se habla mucho de su tenacidad, intensidad, pasión, fortaleza mental, de su espíritu de guerrero y luchador. Todas virtudes suyas. Sin embargo, para mí, siempre la más relevante: sus pies en la tierra. Se notaba, se transmitía. Nunca se la creyó. Siempre siguió siendo esa buena persona de un pueblo pequeño que trabaja duro. Me hizo llorar cuando lo escuché decir eso el otro día al final de su carrera.

Una persona con identidad.

El tenis es una oda a la fortaleza mental, al trabajo mental. Más del 50% del deporte es psicológico. Uno tiene que aprender a dominar sus emociones, enseña sobre la contención; y si uno logra superarse a sí mismo en ello, lo ama cada día más. A lo largo de más de 30 años, he seguido el tenis con pasión y admiración, pero sobre todo con gratitud. Considero que es una disciplina que enriquece al mundo y a la humanidad. Suena exagerado, pero no lo es. En este mundo lleno de miserias, de líderes emocionalmente inmaduros y psicopáticos, siempre he encontrado en los tenistas a líderes verdaderos, humanos.

Federer: Ni qué decir, mi favorito, el que mejor ha jugado al tenis. Humano, generoso: tiene su fundación y ayuda niños en África. Lloraba en las canchas, de felicidad y de tristeza, combatiendo al machismo y la estupidez de los que son invulnerables. Además, un hombre culto, hablador de cinco idiomas, inteligente, que supo trabajar su inmadurez emocional y pasar de ser un piconaso, a la roca que todos conocen. Y el estilo… qué estilo. El mejor de la historia.

Djokovic: Un guerrero. Viene de un pueblo sufrido, resiliente. También inteligente y trabajador. Sus detractores, argolleros e inseguros, que no comprenden la psicología de un verdadero luchador, de un resiliente. El más ganador.

Rafa Nadal: Fue por el que siempre sentí más ambivalencia. Me parecía el mejor a nivel de fortaleza mental. Nervios de acero. Un verdadero guerrero, pero sobre todo con los pies en la tierra. Sin embargo, odiaba su estilo en el juego, me parecía horrible, esa derecha de helicóptero, sin follow through. No entendía cómo podía jugar tan bien con un estilo tan feo, pero qué espíritu y qué cabeza. Como psicólogo tengo que reconocer que es el más admirable a nivel de fortaleza mental. Un ser auténtico, un ser con identidad.

Grande Rafa Nadal. Viva el tenis. Vivan los líderes de este mundo que son verdaderos ejemplos.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.