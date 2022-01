Algunas personas son de hacer resoluciones con el nuevo año, otras no. Me suelo ubicar en el segundo grupo, pero siento que este año nuevo viene bien hacerlo. No ha sido cualquier tiempo el que ha pasado en el 2021 y 2020. Han sido años traumáticos. Por supuesto, no hay mal que por bien no venga y todo tiene su lado bueno, pero en términos generales han sido años duros y tenemos que meterle con todo al 2022. ¡Ya toca un buen año! Pero para que eso suceda, uno tiene que poner de su parte. Para cosechar hay que sembrar, y cultivar las tierras de donde pueden brotar los frutos.

El estrés post traumático no solo es un síndrome o un diagnóstico para quien sufre un trauma severo. El estrés post traumático es algo que vivimos todos, aunque en medidas diferentes. Hay que escuchar al cuerpo, las emociones se alojan en los órganos, en los músculos, en los huesos. Y hay que darle un espacio a las emociones para ser elaboradas. Lo mismo con los duelos.

Es un buen momento para retomar o iniciar una terapia. Iniciar o retomar algún tipo de actividad espiritual. Somos seres bio-psico-socio-espirituales. Cuiden el cuerpo, mejoren la alimentación, hagan deporte. Atiendan su salud mental, no le tengan miedo ni al psiquiatra ni al psicólogo. Rehagan sus vínculos y fortalezcan aquellos que sean valiosos para ustedes, aléjense de personas que les hagan daño. Pongan límites. Perdonen y recuerden que el perdón beneficia al que perdona. Acompaña a las personas de tu entorno que sufren de enfermedad mental, no les des la espalda. Y no los creas débiles, en muchos aspectos son más fuertes que tú. Disminuye tu tiempo en redes e intenta tener más contacto con la naturaleza. ¡Vayan a la playa! Desconfíen de los que quieren imponer restricciones absurdas y no respetan la salud emocional de la gente. Si quieren mantenerse sanos, cuiden su mente, es poderosa y de ella depende en gran medida el fortalecimiento del sistema inmunológico.