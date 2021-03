El deporte y el ejercicio reducen el riesgo de morir por coronavirus, según algunos médicos. Se ha encontrado en varios estudios, en distintos países, que las personas sedentarias y con sobrepeso tienen una incidencia de mortalidad mucho más alta. Una investigación realizada por un equipo de cardiólogos en España dejó a los médicos impresionados: Los menores de 70 años que hacen ejercicio de manera regular han mostrado una supervivencia mucho mayor al COVID-19.

El deporte no solo es bueno para el cuerpo sino que también es un anti depresivo natural y una de las mejores maneras de reducir el estrés. Esto no quiere decir que si uno sufre de depresión se va a curar solo con deporte, cada caso es diferente y es importante también ayudarse con psicoterapia y, en algunas ocasiones, con psicofármacos. Para esto es necesario recibir ayuda profesional.

Ejercitar y trabajar con el cuerpo (no solo con el deporte sino también con el arte, el yoga, la música, etc) nos mantiene sanos mentalmente. De ahí el viejo adagio: Mente sana en cuerpo sano. A su vez, la salud mental es fundamental para tener las defensas altas y el cuerpo fuerte. Es un círculo virtuoso en el cual debemos procurar entrar. Al comienzo puede resultar difícil romper la inercia y salir de la zona de confort, pero luego de unas semanas uno empieza a disfrutarlo y la disciplina se reemplaza por motivación. Lo contrario es el círculo vicioso entre la enfermedad del cuerpo y la enfermedad de la mente y viceversa. Un ejemplo de esto es el mismo cáncer, que si bien tiene causas diferentes y confluyentes, se sabe ahora que también puede ser, en algunos casos , el producto de una depresión no tratada y de sufrimiento emocional acumulado en el tiempo y en el cuerpo. A su vez, cuando a una persona le da cáncer eso afecta su salud mental y se deprime, por lo cual es importante no solo recibir el tratamiento oncológico sino también psicológico.

Claramente somos una unidad donde, entre otras dimensiones como la espiritual por ejemplo, está el cuerpo y la mente, y por eso debemos cultivarnos en todos los frentes así como también recurrir a distintos especialistas para obtener un enfoque multidisciplinario cuando nos enfermamos.

Tanto para el tratamiento como para la prevención: Mente sana en cuerpo sano y cuerpo sano en mente sana.