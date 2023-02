El mar y la vida se parecen. Tienen mareas altas, mareas medias y mareas bajas. También se parecen en que en el mar y en la vida coexisten los delfines con los tiburones, las tormentas con la calma, los días grises y los días con sol.

Las mareas suben y bajan todo el tiempo, de un día a otro; incluso en el mismo día cambian. Yo, por ejemplo, hace solo un par de semanas estaba en marea alta, viendo contentos a mis hijos que están de vacaciones, disfrutando el verano, feliz con mi trabajo, y hasta me había reconciliado con un hermano queridísimo del cual me había distanciado.

En casa agradecido, festejando algunas buenas nuevas incluso, pero de pronto, en un solo fin de semana me dieron la noticia de que un ser muy querido está con una enfermedad terminal, se murió una tía y a mí me encontraron un carcinoma en la espalda.

El carcinoma es curable, pero tuve una cirugía que me ha dejado con un tajo de 7 cm de largo, 4 de ancho y 3 de profundidad. Nunca más podré tomar sol en el cuerpo, tengo que andar con polos de manga larga incluso en el verano cuando esté al aire libre, y prácticamente no podré volver a meterme al mar en lo que queda de la temporada, con lo mucho que me gusta y el bien que me hace. Pero así es la vida; lo mío es nada al costado de otras cosas.

Solo me queda esperar a que suba la marea. Con respecto a los delfines y a los tiburones –que están en el mar y en la vida–, para mí la clave está en confiar sin confiar demasiado.

Hace unas semanas se reportó un ataque no letal en nuestras costas a un tablista. Primero se dijo que había sido una foca leopardo que no es común en nuestras aguas, y luego algún especialista dijo que era falso, que había sido una loba marina.

Sé quién es el tablista que fue atacado; el lobo o loba dejó un mordisco en su brazo y otro en su tabla. Pero él no ha dejado de correr; en marea alta y en marea baja, se sigue metiendo. Y yo haré lo mismo apenas pueda.