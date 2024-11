Gonzalo Elías: "Libertad de agresión"

“There will always be haters”, siempre habrá odiadores. No importa si eres de derecha o de izquierda, si defiendes una causa noble o injusta, si haces las cosas bien o mal, siempre estarán los ‘haters’. Las redes sociales, por ejemplo, son el escenario perfecto para que la gente proyecte sus lados más devaluados, menos reconciliados, más virulentos. El anonimato, además, favorece que nuestra parte más injuriada narcisísticamente, más acomplejada, se exprese atrevidamente, fiel a la ignorancia y la cobardía de aquel que tira la piedra y esconde la mano.

Esta misma ignorancia es la que caracteriza a los que confunden la libertad de expresión con la libertad de agresión.

¿Cuál es el antídoto? No leas nunca a un hater. Mutéalo, ponle ‘no seguir’, archívalo. Solo lee y escucha a la gente constructiva. Como dice el gran Fito Páez en su canción: “No te hagas enemigos que no estén a la altura del conflicto”.

La crítica constructiva es otra cosa. Pero se siente. No es el contenido el que delata a un hater; es la forma, el afecto. Un ejercicio que hago a veces, por ejemplo, es poner en mute a las personas que están en un video y veo solo la expresión facial, el lenguaje no verbal, el despliegue corporal, y es increíble: en silencio absoluto (o incluso en otro idioma) puedes aprender a diferenciar a un odiador de un constructor.

El mundo está lleno de gente buena, también, de gente humilde, de personas que no se sienten superiores e inferiores, de gente sabia. Acércate a esos que entienden que lo extraordinario es hacer lo ordinario bien. Hacer tu trabajo, día a día, sin tanto aspaviento, con cariño y dedicación. Esos que aman en el anonimato y no se sirven de él para mostrar su pequeñez. La vida se pasa rápido; no pierdas tu tiempo escuchando a los haters, o peor aún, volviéndote uno de ellos. Y, si te estás volviendo uno, tampoco te des con palo, pero date cuenta de que algún tipo de frustración estás teniendo, que algo estás haciendo mal y que no vas a ser más feliz echándole la culpa a otros, sino desplegándote, usando tus talentos, tu sabiduría y expresándote de manera asertiva.

