“Salud, dinero y amor”. Siempre hemos escuchado esa receta para la felicidad y el bienestar. Este año hemos estado sin salud, sin dinero, y el amor… ¿Cómo ha estado el amor en tiempos del COVID-19? Quizá para muchos peor y para algunos mejor. Lo cierto es que viene siendo una crisis múltiple; laboral, sanitaria, económica y existencial. Y por si fuese poco, todavía tenemos una sarta de políticos y empresarios que insisten en generar crisis política por sus intereses mezquinos y egoístas. Tenemos al fin un gabinete al que se le dio el voto de confianza, pero lo que hicieron con el anterior es inaceptable. Y que hayan intereses para mantener el negocio millonario de universidades no licenciadas estafando estudiantes es realmente vil.

Pero no todas son malas noticias, estando ya en el segundo semestre de 2020 existe la esperanza por la vacuna del COVID 19. Las autoridades dicen que es posible que la tengamos en septiembre u octubre para empezar a administrarla en personas que están en primera línea (doctores, enfermeras, etc.) y poblaciones vulnerables (adultos mayores, personas con obesidad, diabetes, etc). La economía viene reactivándose poco a poco, y la gente está más consciente de la importancia de cuidar no solo la salud física, sino también la mental. Mantener el sistema inmunológico fortachón.

No debemos caer en lo que en la psicología se conoce como la “Desesperanza Aprendida”, que es la idea de que ya no podemos hacer nada frente a la seguidilla de situaciones adversas. Cuando no hay salud, dinero e incluso el amor empieza a resquebrajarse, debemos recordar que siempre hay esperanza, que después de la tormenta viene la calma, y que los peruanos somos creativos, recurseros y resilientes. La resiliencia es la capacidad de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro. En ocasiones, las circunstancias difíciles o los traumas permiten desarrollar recursos que se encontraban latentes y que el individuo desconocía hasta el momento.