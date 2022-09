-Dada la cantidad de preguntas que me hacen, percibo que el elector limeño anda bastante desorientado sobre por quién votar en estas ya inminentes elecciones ediles. Reviso las listas de candidatos distritales y les entiendo, entre tanto desconocido y oportunista. Pero en algunos distritos sí la tendría clara de residir allí porque optaría –muy pragmáticamente, porque tampoco son elecciones generales– por la experiencia y los resultados pasados sobre otras consideraciones, pues tampoco es que sean elecciones generales y ya aprendí que aquello de “vale más malo conocido que bueno por conocer” es una verdad de hierro en el Perú. En esa lógica utilitarista, votaría sin dudar por Bruce en Surco, Heresi en San Miguel, Masías en Miraflores (aunque me cuesta perdonarle el LUM…), Ocrospoma en Jesús María y Allison en Magdalena. Ya sé; todos ellos tienen sus críticas, pero a estas alturas ya no pido perfección sino ejecución). En San Isidro me inclinaría de primeras por Cipriani (todos me dicen que el actual alcalde Cáceres ha sido bueno, pero no hay reelección por el necio de Vizcarra), pero no me desagradaría tampoco nada que ganen Combina o la señora Vizurraga. ¡Lloraría si eligen a Bazán o al atorrante de Petrozzi!